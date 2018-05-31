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今年32%廠商有調薪計畫 占比創18年新高

發稿時間：2018/05/31 17:11

最新更新：2018/05/31 17:40

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主計總處31日表示，今年有32.4%廠商已調升或預計調升月薪，若廠商確實都按照計畫調薪，2018年調薪廠商比率將創18年新高。（中央社檔案照片）主計總處31日表示，今年有32.4%廠商已調升或預計調升月薪，若廠商確實都按照計畫調薪，2018年調薪廠商比率將創18年新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北31日電）主計總處表示，今天發布的調查顯示，今年有32.4%的廠商已調升或預計調升月薪，若完全實現調薪計畫，調薪廠商比率將創民國90年以來最高；但也有38.3%的廠商決定不調薪。

政府去年拍版，2018年帶頭替軍公教加薪，希望民間廠商跟進響應，而本次事業人力雇用狀況調查也顯示，今年截至3月底，工業及服務業廠商已調升或預計調升經常性薪資者占比達32.4%，若廠商確實都按照計畫調薪，2018年調薪廠商的比率不只超越去年的28.2%，更創下18年新高。

據主計總處調查，截至今年3月底，已有22.5%的廠商調薪，調幅以3%以上、未滿6%最多，占比18.1%，而有9.8%的廠商預計在2018年底前調薪。

儘管有不少廠商願意加薪，但調查顯示，也有38.3%的廠商已經決定今年不調薪，另有29.3%的廠商尚未決定。

主計總處指出，就員工人數規模來看，員工500人以上以及員工100人至499人的廠商，2018年已調升或預計調升經常性薪資的比率雙雙超過6成，但9人以下的廠商，卻掉至30.6%，顯示規模愈大的廠商、有調薪計畫的比率愈高。（編輯：鄭雪文）1070531

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