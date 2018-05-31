/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

黨沒有分裂本錢 蔡總統將親自拜會呂秀蓮

發稿時間：2018/05/31 21:42

最新更新：2018/05/31 21:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
右為總統蔡英文，左為前副總統呂秀蓮。（中央社檔案照片）右為總統蔡英文，左為前副總統呂秀蓮。（中央社檔案照片）

（中央社記者蘇龍麒、陳俊華、范正祥台北31日電）總統蔡英文今天邀黨籍立委餐敘，會中談到前副總呂秀蓮要與民進黨Bye Bye，與會者轉述，總統將親自拜會呂秀蓮；總統府秘書長陳菊說，黨已沒有分裂的本錢。

民進黨立委姚文智30日獲民進黨中執會通過提名參選台北市長，先前也爭取參選台北市長的呂秀蓮當晚就透過辦公室發聲明指出：「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」

蔡總統今天邀請民進黨立委到台北賓館吃便當，總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德、副院長施俊吉、立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、民進黨秘書長洪耀福等人陪同出席。

與會者轉述，總統感謝黨籍立委一個會期以來的辛勞，也特別請各縣市長參選人、各縣市立委報告年底的選情，總統希望立委能夠進入戰鬥位置，全黨也要開始動員。

此外，總統與陳菊都特別提到，總統將等呂秀蓮回國後，親自前往拜會呂秀蓮。與會立委轉述，陳菊表示，讓兩人好好談一下，因為黨已經沒有分裂的本錢。

會中，蔡總統邀請年底九合一大選縣市長參選人報告各地選情，包括將參選台北市長的姚文智、參選宜蘭縣長的陳歐珀、參選台南市長的黃偉哲，及參選高雄市長的陳其邁；另外，身兼台中市長林佳龍競選總幹事的立法院副院長蔡其昌，代表報告台中選情、蘇巧慧則替父親蘇貞昌報告新北市選情。

與會立委轉述，陳歐珀當場邀請陳菊到宜蘭，幫他掃街拜票，但在台下的陳菊並沒有回應，陳歐珀也希望宜蘭人能挺宜蘭人，在場立委則點名同為宜蘭人的李昆澤；與會立委也說，姚文智說在場每個人都是他的助選員，要一起幫忙他，並認為蔡總統也要有個職位來幫忙，但蔡總統回說，她的職位就是黨主席。

蔡總統也對大家說，有時候會懷疑自己，改革這麼快、這麼急是不是有必要？但蔡總統要鼓勵大家，「我們沒有錯」，方向是對的，是為下一代努力，不要懷疑自己，改革路上雖沒辦法做到100分，但是在做對的事情。

據轉述，有參選年底縣市長的立委希望立委同事們幫忙輔選，也希望中央行政院重大建設上的幫忙，至於在縣市中有黨內初選裂痕或不同派系問題的，也希望身兼民進黨主席的總統能夠幫忙。

與會的立委在晚宴會場感受到選戰來臨的氣氛。黃偉哲轉述，蔡總統在晚宴宣示，「這是工作的餐會，不是歡樂的餐會」，今天是這會期的最後一天，要努力，接下來要輔選2018。

與會立委轉述指出，總統希望黨籍立委能夠堅持台灣主權、為了下一代著想堅持改革，並且要團結一致。

立法院明天將開始休會，6月11日起召開臨時會，與會立委轉述，蔡總統特別提醒大家，年底九合一選舉要多幫忙，立法院放10天假不是讓大家出去玩的，是要讓大家去輔選；會中也有要參選縣市長的立委說，希望賴清德、陳菊能多下鄉走走，對選情會有很大的幫助。

此外，呂秀蓮今晚已從馬來西亞返抵國門，她在機場受訪時表示：「民進黨已經跟我沒有關係了。」至於是否以無黨籍身分參選台北市長，她說，不排除任何可能。（編輯：李淑華）1070531

延伸閱讀》呂秀蓮返台親口說：民進黨已經跟我沒有關係了

延伸閱讀》呂秀蓮說ByeBye 姚文智盼黨內高層慰留

延伸閱讀》丁守中：呂秀蓮若參選可獲中間選民支持

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

520農運30週年

520農運30週年

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
孫越感恩會 眾星追憶
孫越感恩會 眾星追憶
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP