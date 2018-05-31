統一發票3-4月千萬獎清冊 加油花5元成幸運兒

財政部31日公布3、4月期統一發票中獎清冊，千萬元特別獎發票共有15張中獎。（中央社製圖）

（中央社記者朱則瑋台北31日電）財政部今天公布3、4月統一發票中獎清冊，千萬元特別獎發票共有15張，有民眾到新北市花新台幣5元加油，就中了千萬元大獎；也有民眾在便利商店花10元就中了200萬元特獎。



這次開出的15個1000萬元特別獎中，台北市占了3個，且全部都集中在大安區，消費內容分別為停車場停車、餐館買食物及繳交電信費；新北市也有3個，除了花5元加油的幸運得主外，其餘則在統一超商及麥當勞消費。



桃園市3個，分別是繳交天然氣費、家樂福購買紙張用品及華膳空廚購買食品；新竹縣、台中市、彰化縣各有一個，都是在便利商店消費；嘉義有一個，民眾在俗俗賣生活廣場花10元購買五金商品；高雄市則有2個，主要購買菸品、飲品及用品。



財政部表示，200萬元特獎發票共開出12張，消費金額最低的，是民眾在嘉義水上鄉的全家便利商店，花10元購買商品就中了200萬元。



至於只花5元的千萬得主， 財政部表示，這位民眾到新北市板橋區中山路二段的中油加油站加油，共加50元，其中45元為紅利扣抵，等於實際只花5元就成為千萬富翁。



財政部表示，得獎者請在6月6日到9月5日間，攜帶國民身分證、中獎統一發票收執聯或電子發票證明聯，前往各縣市政府指定郵局兌領獎金，而對中二獎以下及雲端發票專屬千元獎項者，則可直接向各地郵局領獎。



至於上期開出的統一發票千萬元特別獎，仍有5張未兌領，財政部提醒中獎民眾務必於7月5日前兌領，避免成為過路財神。



今年3、4月統一發票中獎號碼1000萬元特別獎為12342126；200萬元特獎號碼為80740977。（編輯：林淑媛）1070531





（圖取自財政部稅務入口網www.etax.nat.gov.tw）

（圖取自財政部稅務入口網www.etax.nat.gov.tw）

延伸閱讀》你對獎了嗎？統一發票3-4月中獎號碼看這裡



延伸閱讀》統一發票1-2月特別獎清冊 花15元停車中千萬