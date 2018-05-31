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呂秀蓮：民進黨已經跟我沒有關係了

發稿時間：2018/05/31 21:11

最新更新：2018/05/31 21:47

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前副總統呂秀蓮（前右）31日晚間返抵台灣，在機場向媒體朋友揮手致意；面對記者詢問是否以無黨籍身分參加年底台北市長選舉，呂秀蓮說，她的心念沒有改變，也不排除任何可能，她會繼續關心台灣、堅持愛台理念。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　107年5月31日前副總統呂秀蓮（前右）31日晚間返抵台灣，在機場向媒體朋友揮手致意；面對記者詢問是否以無黨籍身分參加年底台北市長選舉，呂秀蓮說，她的心念沒有改變，也不排除任何可能，她會繼續關心台灣、堅持愛台理念。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　107年5月31日

（中央社記者吳睿騏桃園機場31日電）前副總統呂秀蓮今天從馬來西亞返抵國門，她受訪表示：「民進黨已經跟我沒有關係了。」至於是否以無黨籍身分參選台北市長，她說，不排除任何可能。

呂秀蓮昨晚透過辦公室發表聲明：「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨！」深夜更在粉絲專頁發表對台北市的育兒政見，引發外界關注她是否退黨參選。

呂秀蓮今晚受訪表示，台灣在國際舞台上已逐漸消失，如果大家只是考慮選舉，她已經沒有興趣了。她一再呼籲民進黨要尊重黨德、黨魂、黨紀，現在的民進黨已經不是當年她獻身擁抱的民進黨，從昨晚開始，民進黨已經與她沒有關係了。

她並說，民進黨再見，珍重再見，她也不需要再花時間關心民進黨。

面對記者詢問是否以無黨籍身分參加年底的台北市長選舉，呂秀蓮回答，她的心念沒有改變，也不排除任何可能，她會繼續關心台灣，堅持愛台灣的理念。

呂秀蓮指出，台灣現在面臨最大的問題當然是兩岸關係，兩岸和平的威脅越來越大，國內還在吵吵鬧鬧；為了選舉還可以用不正當的手段，這是讓她非常痛心的事。

她進一步說，一天到晚的藍綠對立，讓她覺得社會已喪失公義心、沒有是非感，她還是願意跟大家一起為台灣努力，但對政黨已經沒有興趣了。（編輯：陳清芳/黃瑞弘）1070531

前副總統呂秀蓮（前左）31日晚間從馬來西亞返抵國門，受訪時表示，一天到晚的藍綠對立讓她覺得社會已喪失公義心、沒有是非感，她仍願與大家一起為台灣努力，但對政黨已經沒有興趣了。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　107年5月31日前副總統呂秀蓮（前左）31日晚間從馬來西亞返抵國門，受訪時表示，一天到晚的藍綠對立讓她覺得社會已喪失公義心、沒有是非感，她仍願與大家一起為台灣努力，但對政黨已經沒有興趣了。中央社記者吳睿騏桃園機場攝　107年5月31日
前副總統呂秀蓮（前左）30日透過辦公室發表聲明，向民進黨說「Bye Bye！」引發各界討論。呂秀蓮31日晚間搭機返台後受訪表示，「民進黨已經跟我沒有關係了。」中央社記者吳睿騏桃園機場攝　107年5月31日前副總統呂秀蓮（前左）30日透過辦公室發表聲明，向民進黨說「Bye Bye！」引發各界討論。呂秀蓮31日晚間搭機返台後受訪表示，「民進黨已經跟我沒有關係了。」中央社記者吳睿騏桃園機場攝　107年5月31日

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