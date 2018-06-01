美課鋼鋁關稅 加墨祭報復性關稅歐盟告上WTO

美國5月31日宣布，將對加拿大、墨西哥和歐洲聯盟進口的鋼鋁產品課徵關稅。（圖取自Pixabay圖庫）
（中央社渥太華31日綜合外電報導）加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）今天表示，針對美國宣布課徵高額鋼鋁進口關稅，加拿大將對美國鋼、鋁和其他產品課徵報復性關稅。
法新社報導，加拿大準備針對價值166億加幣的美國鋼鋁和其他產品課徵報復性關稅，部分產品稅率達到25%，其他產品10%。
加拿大鎖定美國不同形式的鋼鋁產品、威士忌、橙汁和其他食品，以及其他產品，課徵報復性關稅。（譯者：嚴思祺）1070601
美加徵鋼鋁關稅 墨報復歐盟告上世貿組織
（中央社墨西哥市31日綜合外電報導）墨西哥今天宣布，對諸多美國商品全面課徵報復性關稅，以因應美方對墨西哥、加拿大和歐洲聯盟的鋼鋁課徵高額關稅。歐盟則準備將美國的作法告上世界貿易組織（WTO）。
法新社報導，墨西哥經濟部宣布，對由鋼鐵、燈具到蘋果等美國商品課徵對等關稅，「規模與美國關稅所造成的衝擊程度相當」。
墨國經濟部發表聲明說：「墨西哥對美國實施的這些關稅深感遺憾並表示譴責，墨西哥一再表示，這種以國家安全作為考量的措施，既不適宜也無正當性。」
彭博報導，加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）昨天表示，加國對於美國加徵鋼鋁關稅將作出「適當」回應。
歐盟貿易事務執行委員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）說：「美國試圖利用貿易限制的威脅作為槓桿，來取得歐盟讓步。這不是我們經商的方式，當然也不是長期夥伴、友邦和盟邦之間的經商方式。」
「既然我們已了解情況，歐盟將作出成比例且合乎世貿組織規定的回應。如今我們將向世貿組織提出糾紛調解案，因為美方的這些措施顯然違反國際間商定的規定。」（譯者：張佑之）1070531
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