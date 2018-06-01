綜所稅619萬件申報 稅額1358億年增0.5%

106年度綜合所得稅1日申報截止，財政部初步統計，全國有619萬件完成申報。（中央社檔案照片）
（中央社記者蔡怡杼台北1日電）106年度綜合所得稅昨天申報截止，財政部初步統計，全國有619萬件完成申報，稅額淨收1358億元成長約0.53%，呼籲已申報未納稅的民眾把握今明兩天補繳，3日起繳稅要多繳滯納金。
財政部初步統計，自107年5月1日起至107年5月31日，全國已有619萬件完成申報，就四大申報方式來看，採稅額試算有204萬件、人工申報有12萬件、二維條碼約2.8萬件，網路申報最多，有399萬件。
財政部指出，截至昨天，綜所稅已申報件數為619萬件，較去年同期的622萬件減少約0.4%，稅額淨收略增至1358億元，增加約7億元或0.53%。
官員表示，目前仍有案件在寄送當中，綜所稅申報總件數及繳稅金額以最終統計資料為準。
財政部表示，昨天是106年度綜合所得稅申報截止日，民眾在6月2日以前利用4大超商或自動櫃員機（ATM）等方式繳稅，仍不會被罰，但在6月3日以後才到金融機構補繳的民眾，必須加繳1%滯納金，且每超過2個工作天再加計1%，最重可罰15%。（編輯：張均懋）1070601
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