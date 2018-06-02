忍痛7萬5千步奪冠 陳彥博：崩潰邊緣求饒

（中央社記者李晉緯台北2日電）台灣超馬好手陳彥博連日征戰，腳跟起水泡破皮流血，他在幾乎只用前腳掌跑、忍受近7萬5000步的痛苦後，1日深夜終於征服6天5夜、200公里的艱難賽事，勇奪不丹高山超馬賽總冠軍。



陳彥博2017年在義大利比賽後，因左膝韌帶撕裂傷，展開半年的治療和復健，幾個月前傷癒後就回到訓練軌道，開始連串高強度訓練。



這次陳彥博前往喜馬拉雅山山區的山谷間，參加賽道海拔最低1200公尺、最高3600公尺的不丹高山超馬賽，比賽中除要注意身體在稀薄空氣下的適應力和血氧承載能力，還要一面背負食物、急救用品及各式裝備，一面沿途尋找大會標記的路線獨自前進。



因為腳跟起水泡而破皮流血，身體狀況不好的陳彥博，賽後在臉書發文表示：「將近忍受7萬5000步的痛苦，幾乎都用前腳掌跑，一到下坡，我幾乎在崩潰邊緣求饒。」



陳彥博說：「每一步，幾乎都在咬牙強忍，每一步，都在強逼自己的極限，每一步，痛到大腦在高音尖叫」，但「因為其他人比我更努力，我必須要全力拚搏」。



在眼前出現山頂的小白點，看見旗幟、聽見掌聲，隨著海拔快速爬升，身體已經左搖右晃的情況下，陳彥博在忍受7萬5000步的痛苦後，終於抵達終點、拿下總冠軍。



陳彥博1日深夜在結束賽事、短暫與經紀公司聯繫後，就接受當地醫生治療，疲憊的他在臉書上寫下：「接下來，要趕緊治療雙腳，和睡幾天了。」（編輯：黃瑞弘）1070602





挑戰不丹高山6天5夜、全程200公里賽事的台灣超馬好手陳彥博，歷經連日征戰讓腳跟起水泡、破皮。（圖取自陳彥博臉書facebook.com/tommychen0610）

陳彥博不丹高山超馬賽，比賽中除要注意身體在稀薄空氣下的適應力和血氧承載能力，還要一面背負食物、急救用品及各式裝備。（圖取自陳彥博臉書www.facebook.com/tommychen0610/）

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