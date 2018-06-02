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出席黑客松頒獎 蔡總統：看到政府正在改變

發稿時間：2018/06/02 16:32

最新更新：2018/06/02 16:47

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總統蔡英文2日在總統府出席首屆總統盃社會創新黑客松決選暨頒獎典禮，致詞鼓勵得獎團隊。中央社記者鄭傑文攝　107年6月2日總統蔡英文2日在總統府出席首屆總統盃社會創新黑客松決選暨頒獎典禮，致詞鼓勵得獎團隊。中央社記者鄭傑文攝　107年6月2日

（中央社記者葉素萍台北2日電）總統蔡英文出席總統盃社會創新黑客松頒獎典禮，自嘲「做總統不應該抱怨這個政府，因為總統是每天大家抱怨的對象」，但她做總統2年多，今天看到政府正在改變且改變希望很大。

總統盃社會創新黑客松決選暨頒獎典禮下午在總統府舉行，總統府秘書長陳菊宣布今年5組得獎團隊，包括，台北市與新北市共同合作的「永不回頭」、法律扶助基金會的「法扶－如虎添翼隊」、高屏澎區醫療網合作提案的「救急救難一站通」、台灣自來水公司「搶救水寶寶」、衛福部「零時差隊」。

得獎團隊代表上台致詞時，每隊限時3分鐘，超時就會被消音。蔡總統致詞時，笑稱「做為總統府的主人，我想我是有個特權，就是我不論講多久都可以，不會被消音」；這段話又引起在場人士大笑。

蔡總統接著自嘲，「做總統不應該抱怨這個政府，因為總統是每天大家抱怨的對象」，但她做總統2年多，今天看到政府正在改變，而且「改變的希望真的很大」；這次改變不是來自於政府的上層結構，而是來自各部會很多年輕工作同仁及民間同仁，要一起改變這個政府，這是今天對她最大的啟發，她要謝謝大家。

蔡總統說，黑客松所代表協作與共享，成為解決問題的新模式；過去2年來，這模式讓政府跳脫原本侷限，政府內部推動協作會議，各部會設置開放政府聯絡人，希望連結政府創新能量，讓年輕專業者與政府一起解決社會問題，成果慢慢展現，新版的Web報稅系統，就是很好的例子。

蔡總統說，今年很多民眾使用後感到驚豔，「如果沒有感受到，可能是還沒有報稅，或者你的稅是別人替你報的」；台灣報稅系統過去被人詬病，政府把門打開，邀請大家動手做，最後打造出有別於以往的報稅系統，優化工作持續進行，她相信明年會變得更好。

蔡總統笑說，她對很多黑客朋友說，「唐鳳政委就是各位在政府裡的內線」，未來會繼續向黑客精神學習，繼續落實開放政府。

蔡總統指出，對民間專業者而言，相較於過去在外面監督、評論，像這樣一起捲起袖子做事，更能真正看到問題的核心，更能創造改變，也更會有成就感。

另外，蔡總統也說，黑客松的精神是自由平等開放，也是台灣與美國之間共享的理念；她期待，未來可以與各國增加這方面交流，集結政府民間智慧，共同致力於區域或全球性問題的改善。

美國在台協會處長梅健華與各國使節代表也受邀出席頒獎典禮。

梅健華致詞笑說，接到邀請時，不太確定美國在台協會應不應該參加，「因為這聽起來是要幫駭客駭進總統府嗎？」現場響起笑聲。

梅健華接著說，黑客松這類活動充分凸顯台灣強項，「你在哪裡可以找到自稱無政府主義的數位政委？一個推動台灣駭客年會HITCON的國安會諮詢委員？總統再加上一群世界頂尖而且有社會意識的駭客，大家一起運用科技為社會最迫切的挑戰，尋找創新的解決方案」，答案很清楚，只有在台灣。

梅健華說，相信黑客松是結合區域的力量，共同解決挑戰最好的方法，他對未來更多的創新成就拭目以待。（編輯：陳永昌）1070602

首屆總統盃社會創新黑客松競賽決選暨頒獎典禮2日在總統府舉行，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長梅健華（Kin Moy）出席並致詞。中央社記者鄭傑文攝　107年6月2日首屆總統盃社會創新黑客松競賽決選暨頒獎典禮2日在總統府舉行，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長梅健華（Kin Moy）出席並致詞。中央社記者鄭傑文攝　107年6月2日
總統蔡英文（後左）2日在總統府出席首屆「總統盃社會創新黑客松決選暨頒獎典禮」，現場公布得獎團隊時，蔡總統也熱情給予掌聲鼓勵得獎團隊。中央社記者鄭傑文攝　107年6月2日總統蔡英文（後左）2日在總統府出席首屆「總統盃社會創新黑客松決選暨頒獎典禮」，現場公布得獎團隊時，蔡總統也熱情給予掌聲鼓勵得獎團隊。中央社記者鄭傑文攝　107年6月2日
首屆總統盃社會創新黑客松決選暨頒獎典禮2日在總統府登場，總統蔡英文（後中）親自頒獎表揚獲獎團隊並合影留念。中央社記者鄭傑文攝 107年6月2日首屆總統盃社會創新黑客松決選暨頒獎典禮2日在總統府登場，總統蔡英文（後中）親自頒獎表揚獲獎團隊並合影留念。中央社記者鄭傑文攝 107年6月2日

延伸閱讀》總統盃社創黑客松決選 陳菊盼政府智慧治理

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