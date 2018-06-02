屏東海軍陸戰隊士兵被槍擊死亡 警方逮捕2嫌

海軍陸戰隊一名何姓上兵2日清晨返營收假途中，疑與民眾發生行車糾紛遭槍擊身亡。屏東潮州警分局下午循線逮捕包含林姓嫌犯（中）等2人，持續調查釐清犯案原因。中央社記者郭芷瑄攝 107年6月2日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）屏東縣潮州鎮今天凌晨3時許，發生23歲何姓海軍陸戰隊士兵駕車被群車包抄，繼而被槍擊死亡案，屏東潮州警分局下午逮捕兩名嫌犯，警方將繼續追緝其他共犯與追查犯案原因。



住屏東縣潮州鎮的何姓士兵是海軍陸戰隊所屬防空警衛群，今天收假，凌晨3時許駕車要回左營營區，在潮州鎮延平路的亞柏加油站加完油要右轉之際，被群車包圍，警方鎖定監視器追緝，下午逮捕兩名嫌犯。



屏東縣警局潮州警分局副分局長李忠華表示，從監視器上看到的畫面，何姓士兵前後被約10輛車包夾停車，約有15、16人下車，拿球棒揮打何姓士兵的車窗和擋風玻璃，同時有人開槍，其中一槍打中已下車的何姓士兵，何姓士兵送醫不治，現場遺留3顆彈殼、4顆鋼珠及一把西瓜刀。



潮州警分局鎖定10輛車追緝，下午在高雄市逮捕蔡姓及林姓嫌犯，兩人都是18歲，都住高雄市。李忠華表示，從監視器畫面看，雖疑似行車糾紛，但還沒有偵訊兩人，到底這群人為何要槍擊何姓士兵，詳細原因要偵訊後才知道，警方繼續追緝其他共犯。（編輯：施燕飛）1070602





海軍陸戰隊一名何姓上兵2日清晨返營收假途中遭槍擊，送醫不治。屏東潮州警分局下午循線逮捕包含蔡姓嫌犯（中）等2人，將釐清犯案原因。中央社記者郭芷瑄攝 107年6月2日

屏東海軍陸戰隊一名何姓上兵2日清晨駕車疑與民眾發生行車糾紛，遭多人持球棒揮打車身，隨後更被槍擊，送醫不治。屏東潮州警分局下午循線逮捕兩名嫌犯並搜出犯案用球棒等，將持續追查犯案原因及其他嫌犯。中央社記者郭芷瑄攝 107年6月2日

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