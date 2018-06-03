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布吉納法索駐點一待9年 別後願君多珍重

發稿時間：2018/06/03 09:38

最新更新：2018/06/03 10:38

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布吉納法索5月24日突然宣布與中華民國斷交，在當地協助醫務管理長達9年的滕春祐說，當地輿論很兩極，有些人並不希望台灣離開，還發起串連，想在下屆總統選舉換掉總統卡波雷。（中央社檔案照片）布吉納法索5月24日突然宣布與中華民國斷交，在當地協助醫務管理長達9年的滕春祐說，當地輿論很兩極，有些人並不希望台灣離開，還發起串連，想在下屆總統選舉換掉總統卡波雷。（中央社檔案照片）

德不孤必有鄰專題1（中央社記者曾依璇巴黎3日專電）在布吉納法索說起台灣人保羅，很多人知道是指滕春祐，他在當地協助醫務管理長達9年，斷交後不得不撤離。臨別前他說，朋友遠勝政治，祈願布國人民的醫療需求有朝獲得滿足。

布吉納法索網路媒體LeFaso.net於5月中旬開始刊登「布吉納法索-台灣25年合作」系列專題，紀錄台灣在布吉納法索提供的手工藝中心、烘米廠建設和醫療支援等計畫。

4篇報導陸續上線後，布吉納法索於5月24日突然宣布與中華民國斷交，即使後續還有關於雙邊合作的報導，可能也無望刊出。

在這4篇報導中，其中一篇聚焦於龔保雷教學醫院（CHU-Blaise Compaore），內文形容這是「雙邊合作成果的典範」。

這間擁有600床的醫院從無到有，少不了台灣的協助；從興建到桌椅燈管等用具，以及資訊管理系統，都來自台灣。

布吉納法索媒體形容龔保雷醫院是台布「雙邊合作成果的典範」，當地人憶起往昔生病只能期盼自行痊癒，對台灣協助興建醫院更加感念。（滕春祐提供）中央社記者曾依璇巴黎傳真　107年6月3日布吉納法索媒體形容龔保雷醫院是台布「雙邊合作成果的典範」，當地人憶起往昔生病只能期盼自行痊癒，對台灣協助興建醫院更加感念。（滕春祐提供）中央社記者曾依璇巴黎傳真　107年6月3日
zoom in 在布吉納法索說起「台灣人保羅」，很多人知道是指滕春祐，他在當地協助醫務管理達9年，斷交後必須撤離。他說，朋友遠勝政治，祝福布國人民。（滕春祐提供）中央社記者曾依璇巴黎傳真　107年6月3日在布吉納法索說起「台灣人保羅」，很多人知道是指滕春祐，他在當地協助醫務管理達9年，斷交後必須撤離。他說，朋友遠勝政治，祝福布國人民。（滕春祐提供）中央社記者曾依璇巴黎傳真　107年6月3日

最熟悉這個計畫的人，應該是在當地待了9年的「台灣人保羅」。

他本名滕春祐，是埔里基督教醫院院長特別助理，台灣人大多稱他「滕特」，但在布吉納法索，從歷任衛生部長到一般民眾都用他的法文名「保羅」（Paul）來稱呼，雖然這個名字在法語中相當普遍，但若提到「台灣人保羅」（Paul le Taiwanais），講的就是他。

56歲的滕春祐於2009年5月來到布吉納法索，協助建設龔保雷醫院，本以為最多待兩年，但醫院完工後，他注意到新醫院的需求，於是繼續輔導建置資訊管理系統，直到2014年；任務一完成，又接著協助醫院提升臨床技能，今年2月新的洗腎中心揭幕後，不知不覺就在布吉納法索待了9年。

滕春祐接受中央社記者電話訪問時說，這間醫院在當地評價大致是乾淨明亮、服務好，價格介於公立醫院與私立醫院之間，當地人認為這是「台灣人的醫院」，但滕春祐都說：「這是你們自己的醫院，我們只是來幫忙而已。」

滕春祐曾在一篇文章裡記述兩名布國友人對這間醫院的想法。他們說，小時候生病，很難看到醫生，更別說到醫院就醫，生病幾乎只能靠自己痊癒。有點錢的人或許還能買成藥吃，沒錢的人只能土法治療，結果就是很多親友因病逝世，所以他們很感謝台灣幫忙建造醫院。

布吉納法索醫療環境欠佳，滕春祐舉例，一般國家是計算洗腎患者5年死亡率，而布國死亡率太高，計算的是5年存活率；首都瓦加杜古（Ouagadougou）地區約有700人需要洗腎，但每週最多只能排到洗一次，新的洗腎中心成立後，目前提供12床位，多少增加了患者存活的機會。

依照原定安排，滕春祐還要協助醫院的心導管相關計畫，經過2年籌備，近期終於要展開，現在一斷交，所有計畫戛然中止，他也準備返台，對未竟之業，只能感到惋惜，「現在能做的，就是把能送的東西都送給他們」。

（中央社製圖）（中央社製圖）
布吉納法索的龔保雷醫院有600張病床，從無到有，少不了台灣協助，從興建工程到桌椅燈管等用具，以及資訊管理系統，都來自台灣。（滕春祐提供）中央社記者曾依璇巴黎傳真　107年6月3日布吉納法索的龔保雷醫院有600張病床，從無到有，少不了台灣協助，從興建工程到桌椅燈管等用具，以及資訊管理系統，都來自台灣。（滕春祐提供）中央社記者曾依璇巴黎傳真　107年6月3日

滕春祐回憶，布國外交部宣布斷交當天，龔保雷醫院院長急著找他，並寫信給埔里基督教醫院，希望雙方繼續技術合作，他為政府決定感到愧疚的同時，希望滕春祐留下來幫忙。

依規定，合作計畫悉數終止，但埔里基督教醫院本於「愛鄰如己」院訓，願意提供遠端的友情協助，布國人員若有系統上的問題，仍可向埔基詢問。

滕春祐說，他的布國朋友、司機和僱員，在斷交後都有一種羞愧的心情，覺得自己的國家拋棄了台灣。他們低著頭來找他合照留念，但他告訴這些朋友：「政治歸政治，朋友歸朋友，我們之間的情感不會忘記，這是緣份，朋友遠勝於政治問題。」

他說，當地輿論也很兩極，有些人並不希望台灣離開，還發起串連，想在下屆總統選舉換掉總統卡波雷（Roch Marc Christian Kabore），「好把台灣找回來」。

滕春祐離家9年，兩個女兒從國、高中生到畢業、出社會工作，他都未能陪伴，也自覺蒼老很多。他在布吉納法索得過3次瘧疾、8次傷寒、2次阿米巴痢疾，還有一次登革熱和一次「不明熱」，這次撤回台灣，正好讓他休息一陣。

他說：「可惜、遺憾一定有，但努力過了，就遵照上帝安排，走一遭也值得，過程起伏，一輩子不會忘，台灣的足跡也一定會留下，不會輕易消失。」

畢竟難免牽掛待了9年的地方，他說，未來仍打算以私人身分回到布吉納法索看看老友，此外，台灣僅餘的非洲友邦史瓦帝尼打算建置醫院，也有人問他願不願意協助。他說，若真有需要，他義不容辭。

他以自己的經驗歸納，在非洲做事要有3種心態：決心、耐心與愛心，要以對方能接受的方式去協助，而非把自己的意願強加於人，帶著奉獻的心，至少花2、3年時間，才能期望看到成果。

滕春祐近日忙著整理設備清冊、交接，還要處理銀行帳戶和水電帳單，兩週內就要離開布吉納法索。

臨別前，滕春祐對每天相處的布國人民和患者只有祝福：「希望他們繼續慢慢往前進步，這裡的人民真的很和善，上帝會照顧他們；盡量不要生病，也祝福早日康復，希望這個國家的百姓，醫療需求有一天能得到滿足。」（編輯：紀錦玲）1070603

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