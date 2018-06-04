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張忠謀退休 業者：沒有他就沒有台積電

發稿時間：2018/06/04 10:43

最新更新：2018/06/04 11:07

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半導體教父張忠謀（圖）即將退休，偉詮電董事長林錫銘說，很慶幸台灣半導體產業的發展過程中有張忠謀。（中央社檔案照片）半導體教父張忠謀（圖）即將退休，偉詮電董事長林錫銘說，很慶幸台灣半導體產業的發展過程中有張忠謀。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹4日電）半導體教父張忠謀即將退休，偉詮電董事長林錫銘說，很慶幸台灣半導體產業的發展過程中有張忠謀，因為「沒有張忠謀就沒有台積電，也就沒有台灣半導體當前的國際地位」。

林錫銘說，偉詮電28年來，所有產品都交由台積電代工，雖然報價比較高，但是台積電在張忠謀領導下，紀律嚴明、品質可靠、交貨準時，讓客戶（偉詮電）非常安心，而這也正是台積電成功的地方。

台積電副董事長曾繁城與張忠謀共同創建台積電，是張忠謀稱許的「最佳戰友」，而在曾繁城眼中，張忠謀不斷地學習、精進是「值得敬佩的長官」。

曾繁城說，張忠謀強調有系統、有紀律的終身學習，就連娛樂也不例外，他（張忠謀）當工程師時，全力追求技術製程進步，到了管理階層，就用心學習管理與財務，甚至普通的休閒娛樂也要精益求精，張忠謀愛打橋牌，就把牌打成世界級的高手「他（張忠謀）是全方位的」。

敦泰電子董事長胡正大曾是台積電行銷副總經理，讓他印象最深刻的，是在台灣爆發SARS疫情期間，張忠謀獨排眾議率團前往美國推廣業務的那段往事。

胡正大說，當時很多人擔心，全球對SARS都很緊張，台積電赴美可能造成國外客戶疑慮，但張忠謀認為既然美國並未禁止入境，業務推廣、客戶服務就沒有理由停下來，因此決定照常「出團」。

不過當時張忠謀特別要求所有團員，行前都要健檢以確認「沒生病」，在飛機上必須全程戴口罩，同時，抵達美國立即入住旅館「自主隔離」3天，確定未受感染才能出席活動；胡正大說，這些自律的做法，有效消除客戶的疑慮，達到推廣業務的效果。

資深分析師王兆立說，張忠謀不但讓台積電這隻「大象」會「跳舞」，股價表現也打敗很多華爾街大型避險基金，如果沒有張忠謀的堅持，台積電不會變成全球第一名的晶圓代工廠，制霸全球。

台積電小股東說，散戶都知道買台積電就是買「張忠謀」，而且不管什麼時候買都能賺錢，小股東們感謝張董所做的一切，祝福他永遠健康快樂。（編輯：陸倩瑤）1070604

台積電小檔案

台積電在張忠謀強勢領導下，從草創初期僅100多名員工，目前已擴增為4.8萬人規模，去年獲利新台幣3431.1億元，一年繳稅超過300億元，若以上週五收盤價元計，股票總市值達5.83兆元，占整個大盤比重約18%，是台灣最賺錢、繳稅最多、市值最大的企業。

台積電囊括全球超過一半的晶圓代工市場，讓台灣晶圓代工產業位居世界第一，並且帶動上下游及周邊產業蓬勃發展，台灣的半導體封測業全球第一，IC設計業為全球排名第三大。



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