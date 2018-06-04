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漢光演習艦艇拂曉出港 幻象飛佳山基地戰力保存

發稿時間：2018/06/04 11:15

最新更新：2018/06/04 12:22

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國軍漢光34號演習實施，空軍第二聯隊4日執行戰備轉場任務，幻象2000型戰機接獲命令後緊急起飛，前往計畫地點進行戰力保存。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真　107年6月4日國軍漢光34號演習實施，空軍第二聯隊4日執行戰備轉場任務，幻象2000型戰機接獲命令後緊急起飛，前往計畫地點進行戰力保存。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真　107年6月4日

（中央社記者游凱翔台北4日電）國軍漢光34號實彈實兵演練今天至8日實施。清晨衡山指揮所下達命令後，海軍駐守在蘇澳、左營的艦艇拂曉緊急出港，並在於備戰區集結作戰；幻象戰機也飛往花蓮戰力保存。

國軍今天展開5天4夜的漢光34號實彈實兵演練，軍方人士指出，依照演練期程，第一天模擬共軍來襲、並實施戰力保存，包括西部戰機進駐花蓮佳山基地、海軍艦艇緊急出港等；第二天則在淡水河口實施河防操演；第三天則為南北部反登陸對抗；第四天則於清泉崗基地進行反空降演練。

今天清晨在衡山指揮所下達命令後，海軍駐守在蘇澳的62部隊艦艇拂曉緊急出港，並由永豐級獵雷艦開闢安全航道，配合支隊各型艦艇進行課目演練、驗證。

而在高雄左營軍港的軍艦接獲緊急出港命令後，也拉起艦上備戰旗前往備戰區集結備戰，同時瞭望手也在艦上實施目視任務，準備在共軍艦隊犯台時回擊。

另外，執行高空攔截的新竹幻象戰機聯隊，接獲命令後也將戰備零附件裝箱打包，由C-130運輸機運往花蓮佳山基地保存；幻象戰機也飛往佳山洞庫。（編輯：李淑華）1070604

國軍漢光34號演習4日正式展開，海軍62部隊船艦依令緊急出港，永豐級獵雷艦出港開闢安全航道。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真　107年6月4日國軍漢光34號演習4日正式展開，海軍62部隊船艦依令緊急出港，永豐級獵雷艦出港開闢安全航道。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真　107年6月4日
國軍漢光34號演習4日展開，海軍官兵於接獲緊急出港命令後，瞭望手立即於艦上實施目視任務。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真　107年6月4日國軍漢光34號演習4日展開，海軍官兵於接獲緊急出港命令後，瞭望手立即於艦上實施目視任務。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真　107年6月4日
國軍漢光34號演習實施，空軍C-130運輸機4日執行漢光34號演習戰備轉場任務，於空軍新竹基地進行戰備物資人員裝載後，依計畫前往戰力保存位置。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真　107年6月4日國軍漢光34號演習實施，空軍C-130運輸機4日執行漢光34號演習戰備轉場任務，於空軍新竹基地進行戰備物資人員裝載後，依計畫前往戰力保存位置。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真　107年6月4日

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