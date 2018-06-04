/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 萬安演習許淑淨統一發票傅達仁
>rss

蔡總統：台美關係有美國跨黨派強勁支持

發稿時間：2018/06/04 11:57

最新更新：2018/06/04 12:59

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
總統蔡英文（前右）4日在總統府接見新美國安全中心（CNAS）「下一世代國安領袖計畫」訪問團，蔡總統表示，感謝美國行政部門與國會大力支持台灣在國際的參與，台美關係享有美國跨黨派的強勁支持，未來將與美國政府保持密切溝通。中央社記者施宗暉攝　107年6月4日總統蔡英文（前右）4日在總統府接見新美國安全中心（CNAS）「下一世代國安領袖計畫」訪問團，蔡總統表示，感謝美國行政部門與國會大力支持台灣在國際的參與，台美關係享有美國跨黨派的強勁支持，未來將與美國政府保持密切溝通。中央社記者施宗暉攝　107年6月4日

（中央社記者葉素萍台北4日電）總統蔡英文今天接見新美國安全中心下一世代國安領袖計畫訪問團，她說，台美關係享有美國跨黨派的強勁支持，未來將與美國政府保持密切溝通，一起擴大台美互惠雙贏的合作。

蔡總統在總統府接見新美國安全中心（CNAS）「下一世代國安領袖計畫」訪問團。

蔡總統致詞提到，新美國安全中心是華府重要的智庫之一，當中有許多專家是台灣的好朋友；CNAS不僅致力於國安領域的研究，也創辦下一世代國安領袖計畫，培育新世代的國安專業人才，團員都是經過嚴格遴選才能參與這個計畫，她非常期望透過團員對台灣的認識了解，能夠延續台美世代間的交流。

她說，美國是台灣最重要的戰略及經貿夥伴，在安全、經濟、文化等各領域都有非常密切合作，穩健的台美關係是印太區域繁榮發展的重要基石。

蔡總統指出，過去2年來台美關係持續朝正面發展，包括美國宣布新一批對台軍售案、重申台灣關係法的安全承諾、批准美國國防廠商對台潛艦國造案行銷許可，「這些都是對台灣的支持，以實際行動來維護台海和平」。

蔡總統並說，非常感謝美國行政部門與國會大力支持台灣在國際的參與，台美關係享有美國跨黨派的強勁支持，未來將與美國政府保持密切溝通，一起擴大台美互惠雙贏的合作。

另外，她說，美國國務院不只一次提到台灣是美國重要的合作夥伴，一個成功的民主故事，對世界具有正面的力量；她希望訪問團回國後，能與朋友分享在台見聞，成為台灣最堅實的好友。（編輯：林沂鋒）1070604

延伸閱讀》美國國防部長：美國堅定承諾與台灣合作

延伸閱讀》AIT新館將落成 紐時：台美關係重大升級

延伸閱讀》WHA落幕有得有失 整合助台力量是挑戰

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

孫越感恩會 眾星追憶

孫越感恩會 眾星追憶

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

一週重要新聞影像回顧（0527-0602）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
Hito音樂獎直擊
Hito音樂獎直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP