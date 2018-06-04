蔡總統：台美關係有美國跨黨派強勁支持

總統蔡英文（前右）4日在總統府接見新美國安全中心（CNAS）「下一世代國安領袖計畫」訪問團，蔡總統表示，感謝美國行政部門與國會大力支持台灣在國際的參與，台美關係享有美國跨黨派的強勁支持，未來將與美國政府保持密切溝通。中央社記者施宗暉攝 107年6月4日