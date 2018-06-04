F-16戰機失事 空軍初判人為天候等肇因

花蓮空軍基地一架F-16單座戰機4日下午由飛行官吳彥霆在北部空域執行演訓時驚傳失事。空軍第5聯隊傍晚在基地內召開記者會指出，初步研判不排除有人為、天候、環境等各因素複合影響導致。圖為失事F-16戰機原定計畫航線。中央社記者李先鳳攝 107年6月4日

（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）花蓮空軍基地一架F-16單座戰機今天下午由飛行官吳彥霆少校在北部空域執行演訓時，光點在基隆暖暖粗坑山區消失。空軍初判，不排除人為、天候、環境等各因素。



空軍第5聯隊傍晚在基地內召開記者會，由空軍司令部政戰主任王純雄中將、空軍第5戰術混合聯隊長陳黃榮等說明。



這架6685號戰機下午1時15分起飛，執行萬安41號演習假想敵攻擊基隆港的演習，依據計畫航線，從花蓮機場起飛後，爬升到1萬5000呎往北飛行，在1時30分，約在彭佳嶼北方轉彎開始下降高度，預定降到2000呎，執行定向攻擊目標基隆港，約在目標前14浬有回報進入雲層，但1時44分光點消失在基隆五分山。



吳彥霆空軍官校98年班，27作戰隊作訓官，擔任長機也是飛行領隊，飛行總時間約1056小時，F-16飛行853小時，任務考核均合於標準，飛行情況正常。吳彥霆近3年健康檢查合於標準。



這架6685號戰機飛行時數2200小時，今年5月17日才做正常檢查。



陳黃榮說，肇因初判，查詢「空中飛行紀錄器」內容，不排除人為因素、天候、環境等總總因素，屬複合環境所產生。



軍方將針對F-16戰機飛行操動器、發動機、逃生、導航、航電等主要系統作特檢，完成後再恢復F-16戰機任務，後續已成立飛安失事調查小組，根據所有因素詳細調查。



王純雄說明，地面部隊已在五分山步道2.9公里處發現人員臂章，研判未跳傘。



關於演習部分，王純雄說，依照司令部指示，後續F-16將停止演訓任務，並進行特檢，特檢完成後，若沒問題，才會恢復演訓任務。6月7日起，花蓮漢光演習交由嘉義基地執行。吳彥霆的妻子也在基地服務，是作戰室上士行政士，會給予最妥善的照顧。（編輯：唐聲揚）1070604





空軍花蓮基地一架F-16戰機4日執行演訓任務時，在基隆山區附近失聯，基隆市消防局救災指揮科獲報派遣暖暖分隊人車前往新北市瑞芳區粗坑口路附近搜山，新北市消防局第6大隊也調派人手支援。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真 107年6月4日

花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6685號）下午在北部空域演訓時失聯，軍警消皆已動員全力搜救。圖為失聯戰機在花蓮起飛前影像。（民眾提供）中央社記者汪淑芬傳真 107年6月4日

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