F-16戰機失聯 新北五分山疑發現殘骸[更新]

花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6685號）4日下午在北部空域執行演訓任務時失聯。圖為航迷於4日上午拍到該架戰機。（陳姓航迷提供）

（中央社記者游凱翔台北4日電）花蓮基地一架F-16單座戰機，下午1時43分由飛行官吳彥霆少校在北部空域執行演訓時，光點在基隆暖暖粗坑山區消失。軍方人士指出，在新北五分山登山步道21公里處，疑發現殘骸。



軍方人士指出，失聯機型為單座戰機，疑在基隆暖暖山區失聯，國搜中心已集結搜索。



國軍漢光34號實彈實兵演練今天首日實施，卻傳出花蓮一架F-16戰機失聯。



空軍司令部證實，一架F-16單座戰機（機號6685號），下午1時9分由飛行官吳彥霆少校在北部空域執行演訓任務時，光點在下午1時43分消失，座標為N25-05、E121-45，已啟動搜救機制全力搜尋。



軍方人士指出，失聯機型為單座戰機，F-16戰機在基隆暖暖山區附近失聯，目前國搜中心已集結，並由空勤總隊準備搜索。



另外，國防部出動S-70C型機、編號C-493起飛前往搜尋。（編輯：李淑華）1070604





空軍花蓮基地一架F-16戰機4日下午執行漢光演習任務時，在基隆附近空域失聯，在瑞芳山區發現疑似殘骸。 （新北市消防局提供） 中央社 107年6月4日

F16失聯 瑞芳山區發現疑似殘骸



新北市消防局表示，1名登山客報案指位於五分山登山步道21公里處，約在瑞芳區滴水仔路29號，發現疑似殘骸，正確認中。



基隆市消防局救災指揮科說，下午2時39分獲報後，已派暖暖分隊1車3人，前往新北市瑞芳區粗坑口路附近搜山，另外，新北市消防局第六大隊也調派瑞亭分隊，入山搜索。（完整報導看這裡）



F-16失聯飛官吳彥霆沉著 5年前曾失事獲救



由吳彥霆少校飛行官駕駛的F-16單座戰機今天失聯，已啟動搜救機制全力搜尋。吳彥霆5年前駕駛單座F-16戰機也曾因機械因素失事獲救，軍中長官形容吳彥霆「沉著」，講話有條理。（完整報導看這裡）





F-16小檔案



F-16為全天候戰鬥機，任何天氣都能起降，對空任務是防衛台海安全，也能掛載飛彈，以及具有先進雷達、紅外線等裝備，對地更擁有優異戰鬥能力。



國軍1990年代採購150架F-16A/B戰機，民國86年4月起陸續飛返國內，並於民國87年3月起成軍服役，其中部分留在美國做為訓練和進行性能研改測試使用。（資料來源：中央社、中華民國空軍）





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