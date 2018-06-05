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台積電30年很愉快 張忠謀夢想重返創業時

發稿時間：2018/06/05 08:57

最新更新：2018/06/05 09:19

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台積電董事長張忠謀5日退休。（中央社檔案照片）台積電董事長張忠謀5日退休。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中新竹5日電）天下無不散的筵席，半導體教父張忠謀今天要退休了。如果真有時光機，張忠謀希望能回到50幾歲、他剛要創業的時候，因為在台積電的30年，是他人生中很愉快的一段時光。

「假如一個人可以長生不老的話，我會繼續做下去」，張忠謀去年10月2日在宣布退休計畫的記者會中這樣告白，道出他對一手創辦台積電的不捨。

張忠謀當然知道人無法長生不老，搭時光機回到過去也只是夢想，他在做了相當好的心理準備後，決定交棒給兩位總經理暨共同執行長劉德音與魏哲家。

退休後，張忠謀將不再擔任台積電任何職務，要把餘年留給自己和家庭。除了要完成自傳下冊，張忠謀還要旅行，也要打橋牌。

張忠謀是從中學就開始打橋牌，因為當時有同學也喜歡打，還有一個親戚打得很好，開始是覺得打橋牌是很有趣的遊戲。

到了中年，張忠謀發現橋牌對經營企業思考稍微有點幫助，因為橋牌需要很快思考的反應，在商場上，跟客戶或交涉的對象，比較快的思考反應，的確是有幫助。橋牌是一個很有邏輯的遊戲，邏輯在經營上當然用得著。

閱讀是張忠謀一生中很大的興趣，他未來退休後也會繼續閱讀。對於強調終身學習的張忠謀，影響他最深的一本書是他在18、19歲看的莎士比亞。

厚厚的莎士比亞，雖然是400年前寫的，是西方、英文的書，不過，裡頭涵蓋許多人生智慧，有人性的高貴、貪婪、殘酷、醜惡。張忠謀認為，很多智慧可以應用到東方，甚至是全世界，從幾百年前到現在都可以。

張忠謀帶領的台積電一直以來是各產業學習的典範，張忠謀認為企業有3個基本面，第一是企業的價值觀，這代表了企業的靈魂。台積電的價值觀就是誠信、正直、承諾、創新，還有客戶的信任。

第二是企業的策略，企業要成功、要成長、要賺錢的策略，張忠謀認為，企業的策略一定要以價值觀為基礎。

第三是執行，張忠謀認為，企業有了策略、價值觀還不夠，要執行策略，假使執行不好，有好的策略也沒有用。（編輯：陸倩瑤/張良知）1070605

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