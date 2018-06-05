菜籃子的零錢 援助越南貧童20年

范裴倫（中）2014年首度赴越南中部與孤兒院認養女兒見面（中央社檔案照片）

德不孤必有鄰專題6（中央社記者陳清芳台北5日電）每隔一段時間，原籍越南的范裴倫就放下在桃園的小生意，回鄉看「孩子」。 她加入認養越南貧童的計劃，共同扶持成千上萬的孩子，有的孩子成家立業後，回饋「台灣爸媽」的愛心，也成為認養人。



今年初，范裴倫跟著其他認養人探訪越南「阿福」杜德福，順道訪視她認養的孩子們。一見到面，她不自覺地彎下腰來，把孩子的衣服拉平整，抱一抱，說起家鄉話，慈愛之情溢於言表，孩子稱呼她「台灣媽媽」。



范裴倫早年來台留學，就讀於台灣師範大學，越戰（1955-1975年）爆發後，她有家歸不得，後來嫁作台灣媳婦，育有兩個孩子，目前經營越南小吃店。做生意與照顧家庭以外的時間，她也無償擔任越文通譯，幫助同胞，並且是至善基金會資深認養人。她說：「公婆待我非常好，所以想回饋幫助人。」



至善共有7000到8000個認養人，大多數是家庭主婦、上班族、退休人士，像范裴倫一樣的新住民也不少。他們每天從菜藍子省下幾塊錢，每週少買幾杯咖啡或每月減少一次外食，每一筆小額捐款積沙成塔，累積的能量卻很驚人。



越戰難民善山師父在台灣創立至善協會（至善基金會前身）時，越戰已結束20年，然而，戰場所在的越南中部仍是殘疾多、墳墓多、孤兒多的「三多」慘狀。在此時空背景下，畸形兒「阿福」出生，他的母親和姊姊都是精神病患，父親罹患肝癌。



「阿福」是起點，至善基金會執行長洪智杰說，迄今至善在越南協助3000多位畸形兒開刀治療、點亮7000個貧童的上學路、幼兒照顧服務2000人，160校閱讀室讓6萬個學童有課外書可讀。另外，至善在中國雲南、台灣新竹山地鄉、緬甸也有服務計劃。





至今越南中部仍有「海豹肢」的畸形兒出生，還有家貧而拖上十年多的殘疾病患，這是美軍在越戰期間噴灑落葉劑留下的戴奧辛遺毒。中央社記者數度隨同至善走訪中越，看到原本只能在地上爬行的先天畸形兒少，在開完刀之後持續復健，能夠扶杖行走或坐著輪椅上。



越南是社會主義國家，一開始對來自台灣的至善心存猜忌。至善基金會董事長袁立德回憶，越南政府可能覺得讓殘疾兒露面有損國家形象，許多國際非政府組織（NGO）不得其門而入，至善工作人員光是要接「阿福」來台灣動手術，手續就辦了好幾個月。



至善越南工作站主任黃仲始是中越的順化在地人，他帶著娘子軍挨家挨戶，叩開個案的家門。人在做，天在看，至善20年來低調付出，不僅讓在地民眾有感，也漸漸贏得官方的信任。



2014年越南爆發排華事件，台資企業也受到波及，但就在此時，越南中部省分當局伸出友誼的手，向中央政府聯名推薦至善。2016年，至善獲得越南勞動獎章，更獲准申請成立「越南至善兒童基金會」。



不過，台商工廠被越南人破壞的畫面透過媒體放送時，確實氣跑一些台灣的捐款人，至善只好另覓管道填補捐款缺口。至善基金會執行長洪智杰說，當時有不少人質疑至善：「越南人這樣對台灣人，為什麼還要捐款給越南？」



洪智杰說，40、50年前台灣接受美國援助，現在台灣有能力了，其實很多人願意敞開心胸、打開眼界，向國內外奉獻愛心；從至善的報表來看，排華事件的影響是一時的，仍有捐款人看到貧童的處境，認為孩子的成長不能等，當下雪中送炭。



同時，至善在越南逐漸埋下永續發展的公益種子。團文勇是第一個越南在地認養人，今年初，他特地帶著妻子和襁褓中的兒子，大老遠趕來和范裴倫等認養人見面。他多次表示，沒有台灣的「爸爸」和「媽媽」，就沒有今天的他。



團文勇開了一家店，聘僱家境貧寒的年輕人製作手工藝品出售，他告訴中央社記者，他這個做「哥哥」的有能力，幫助「弟弟」、「妹妹」，這是應該的。



去年亞太經濟合作會議（APEC）在越南峴港召開，親民黨主席宋楚瑜代表總統蔡英文出席APEC領袖會議。隨同與會的宋楚瑜女兒宋鎮邁在台、越雙方官員陪同下，冒雨拜訪至善支持的小學與孤兒院，見證跨越國界的善念善行，維繫台越民間友誼20年。（編輯：吳協昌）1070605





2017年APEC在越南峴港召開，隨同與會的宋楚瑜女兒宋鎮邁拜訪越南孤兒院。（中央社檔案照片）

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