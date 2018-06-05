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夏普宣布收購東芝電腦公司 斥資台幣11億

發稿時間：2018/06/05 12:19

最新更新：2018/06/05 12:37

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夏普5日宣布將花40億日圓收購東芝Toshiba的電腦事業。圖為東芝位於東京的辦公大樓。（中央社檔案照片）夏普5日宣布將花40億日圓收購東芝Toshiba的電腦事業。圖為東芝位於東京的辦公大樓。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊明珠東京5日專電）鴻海集團旗下的夏普（Sharp）今天宣布將花40億日圓（約新台幣11億元）收購東芝Toshiba的電腦事業，再度進軍電腦市場。

日本朝日新聞報導，夏普和東芝今天上午分別召開董事會，同意要簽署電腦事業的讓渡契約。夏普預定10月取得東芝的子公司東芝Client Solutions公司（東京都）80.1%的股份，就連品牌DynaBook也承接。

夏普自1995年起，以品牌名Mebius製造販售筆電，但2010年從電腦市場撤退。鴻海是全球最大的電子機器代工廠，擁有大量廉售電腦等的經營技巧。夏普研判自身會製造液晶面板，若再加上知名度高的品牌DynaBook，事業可望有一番成長。

日本共同社報導，東芝今天宣布，已與夏普達成協議，將東芝負責電腦業務的子公司出售給夏普，東芝預計將轉讓80.1%股份，10月1日完成出售程序。

東芝的電腦事業一度居全球市占率龍頭，但近年受到中國廠商等的競爭激烈，經營陷入虧損。東芝主體的經營危機已告一段落，希望藉由把虧損的電腦事業出售，讓經營重建能更順利。（編輯：陳俊碩）1070605

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