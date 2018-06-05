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親民黨前立委馮定國過世 宋楚瑜將致哀

發稿時間：2018/06/05 19:37

最新更新：2018/06/05 19:45

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親民黨立法院黨團5日晚間證實馮定國凌晨2時因心肌梗塞逝世，享壽67歲。（中央社檔案照片）親民黨立法院黨團5日晚間證實馮定國凌晨2時因心肌梗塞逝世，享壽67歲。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北5日電）親民黨前立委馮定國今天過世，享壽67歲。親民黨立法院黨團辦公室主任張碩文晚間證實，馮定國家屬已向黨團轉達，馮定國因心肌梗塞凌晨過世，親民黨主席宋楚瑜將擇日致哀。

親民黨立法院黨團晚間證實馮定國凌晨2時因心肌梗塞逝世，享壽67歲。親民黨團辦公室主任張碩文告訴中央社記者，馮定國的家屬向黨團轉達，馮定國因過去一年有心臟瓣膜的疾病，約凌晨2、3時過世，宋楚瑜將致哀但日期未定。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞受訪表示，馮定國是他的好同事、好大哥，聽到這樣的噩耗，真的是百般的不捨。

李鴻鈞說，馮定國為人非常直率，且堅持自己的理想，讓他印象最深刻的是，1999年發生九二一大地震，中台灣災情慘重，當時擔任台中縣立委的馮定國非常用心幫助災民，到處找組合屋安置災民，讓災民生活可以安定。

親民黨前立委黃義交晚間受訪表示，昨天中午還與馮定國聯繫、聊天，當天沒有什麼徵兆，但因心肌梗塞、事出突然，他表示哀傷。

國民黨前立委林郁方受訪表示，馮定國是一個沒有心機的人，不勾心鬥角，很直率、很有人情味的人，以前在立法院，馮定國不管是在法案連署、代班，都很願意幫忙大家。

馮定國是學者從政，擁有美國丹佛大學電腦教育博士，曾任文化大學資訊系系主任，也曾任新黨及親民黨立委，因問政風格犀利，立委任內質詢時任陸委會主委蔡英文時，一度讓蔡英文關起麥克風。也曾擔任紅衫軍的副總指揮。馮定國在第6屆立委任滿後未再競選連任，淡出政壇經營資訊公司。（編輯：溫貴香）1070605

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