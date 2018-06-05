總統令：追晉何子雨為空軍少校

何子雨駕駛的空軍新竹基地一架機號2040、幻象2000-5單座戰機，去年11月7日晚間6時43分於基隆北北東90浬處雷達光點消失，軍方派遣空軍各型機、海軍各型艦等多架次救援，但仍未尋獲。（圖取自何子雨妻子張家涵臉書facebook.com）