守護海洋 黃煌煇：台灣將是南海國際救難中心

海洋委員會主委黃煌煇5日接受中央社專訪指出，台灣在南海扮演人道救援角色，是政府最重要的南海政策，政府也已規劃將太平島打造為南海國際救難中心。中央社記者謝佳璋攝 107年6月5日
（中央社記者石秀娟台北5日電）海洋委員會主委黃煌煇今天在接受中央社專訪時指出，台灣的南海政策是要確保台灣海域的航道是自由、和平、安全的「藍色海洋」，政府已規劃打造太平島為南海國際救難中心。
許多國家近日在新加坡的香格里拉會議嚴詞警告中國在南海的軍事化作為，相較中國，在4月底剛上任海委會主委的黃煌煇今天指出，台灣海域的航道是全球出入最頻繁航道之一，涉及很多安全問題，有船隻遇難時，「可以利用我們海域的方便性，協助營救」。
海牙國際常設仲裁法庭在2016年就菲律賓提出的南海案做出判決，將南沙群島的太平島認定為礁。隨後總統蔡英文提出以堅定行動捍衛國家領土以及相關海域權利的「四點原則」與「五項作法」，其中一項作法是要讓太平島成為人道救援中心與運補基地。
黃煌煇指出，台灣在南海扮演人道救援的角色，是政府最重要的南海政策，海巡署已開始有規劃地造艦，將作為海上醫療船，也將逐步增加太平島醫療設備的相關資源，負起擔任南海國際救難中心的責任，這將對台灣在國際上的形象大有幫助，非常重要。
海巡署去年底已初步檢視C-130運輸機的加護維生系統運作狀況，同時提出短、中、長程強化必要醫療設備的計畫，包括將與衛福部和國防部合作，讓海巡署4000噸級巡防艦成為與「野戰醫院」有同等救護能量的海上醫療船，計畫已自今年開始推動。
黃煌煇說，海洋和陽光、空氣、水一樣，都是公共財，既然是公共財，「大家必須屏棄自己的私心」，讓公共財發揮最大效果，「人類必須共同克服困難，才能共同生存。」
根據海巡署的資料，自從海巡人員於2000年開始駐守東沙、南沙以來，已經在南海執行75件人道救援案，共救援115人次，包括本國籍57人，以及外國籍58人。
南海因聲索國的主權爭議常造成區域情勢緊張，黃煌煇指出，台灣希望帶動南海朝和諧、柔性的方向發展，最近正規劃開放讓東、南沙駐守人員的親屬登島探親，未來也將開放短期休閒觀光。
海巡署副署長龔光宇日前表示，預計中秋節前就能開放第一批東、南沙駐軍的親屬探親。（編輯：吳協昌）1070605
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