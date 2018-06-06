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全球城市風險指數 東京最高台北第4

發稿時間：2018/06/06 14:06

最新更新：2018/06/06 14:19

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根據保險集團倫敦勞合編纂的指數，台北的城市風險第4高，最大的威脅是熱帶風暴。（中央社檔案照片）根據保險集團倫敦勞合編纂的指數，台北的城市風險第4高，最大的威脅是熱帶風暴。（中央社檔案照片）

（中央社倫敦6日綜合外電報導）根據保險集團倫敦勞合（Lloyd's of London）編纂的指數，日本東京因鄰近北韓，是年度生產總值遭受最大威脅的全球性城市。台北風險第4高，最大的威脅是熱帶風暴。

今天公布的這份勞合城市風險指數（Lloyd's City Risk Index），列出279座城市的排名，總GDP（國內生產毛額）35兆美元，高達5470億美元的年經濟產值蒙受風險。

東京的曝險GDP超過240億美元，最大威脅是國家間的衝突。紐約曝險GDP近150億美元，在風險指數排名第2，最大威脅是股市可能崩盤。

倫敦勞合的主席卡內基－布朗（Bruce Carnegie-Brown）表示，東京風險高居第一，「反映北韓周邊的威脅更大的多」。

「東京在防衛能力方面投資不足，對國家間衝突的適應力也相對不佳。」

倫敦勞合指出，風險指數第3高的是菲律賓馬尼拉，曝險GDP約130億美元，而構成風險的最大威脅是熱帶風暴。

台北則排名第4，曝險GDP超過128億美元，最大威脅同樣是熱帶風暴。

倫敦排名第9，曝險GDP超過80億美元，最大的威脅是市場崩盤。（譯者：鄭詩韻/核稿：林憬屏）1070606

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