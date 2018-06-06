蔡英文：吳音寧會做事 不能讓假新聞誤導人民

民進黨主席蔡英文6日在民進黨中央黨部出席中常會時，向媒體揮手致意。中央社記者吳家昇攝 107年6月6日
（中央社記者呂欣憓台北6日電）台北農產運銷公司總經理吳音寧表現惹議，民進黨主席蔡英文今天說，吳音寧不是政治人，在政治場合的應答容易被誤解，希望黨和相關機關告訴大眾真相，不能讓假新聞誤導人民。
民主進步黨今天下午舉行中常會，邀請行政院農業委員會副主任委員陳吉仲報告農業政策。民進黨發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）會後轉述，陳吉仲在會中特別利用簡報指出吳音寧和北農前總經理韓國瑜的不同。
陳吉仲報告指出，吳音寧的表現不是媒體報導的那樣子，吳音寧上任以來績效有明顯改善，從盈餘到制度改革，遠遠超過韓國瑜在任期間的狀況。
谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘聽了報告後說，吳音寧做得很好，怎麼會被大家講成這樣。兼任黨主席的總統蔡英文因此特別裁示，希望相關機關告訴社會大眾真相是什麼，包括部會到黨，都可以進一步扭轉平衡不實的假新聞，希望民眾不要被錯誤假新聞、經過拼貼、扭曲或刻意剪接的新聞引導。
蔡英文在會中說：「吳音寧是有理想、會做事的人，但可能不是很熟悉政治的人，不是政治人，在政治場合的應答容易被誤解。」因此希望黨部可以協助吳音寧，重點不是協助特定的人，而是不能讓假新聞誤導人民。（編輯：林興盟）1070606
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