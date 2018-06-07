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台彩1至5月開出16個億元頭彩 創5年新高

發稿時間：2018/06/07 10:23

最新更新：2018/06/07 11:13

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台彩統計，今年1至5月光是新台幣一億元以上的頭彩就開出16個，創下第4屆公益彩券開賣5年來新高。圖為1月2日開出3.9億頭獎的台南市佳里區佳旺彩券行。（中央社檔案照片）台彩統計，今年1至5月光是新台幣一億元以上的頭彩就開出16個，創下第4屆公益彩券開賣5年來新高。圖為1月2日開出3.9億頭獎的台南市佳里區佳旺彩券行。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北7日電）台灣彩券今年似乎成為彩迷眼中的財神爺，根據統計，今年1至5月光是新台幣一億元以上的頭彩就開出16個，創下第4屆公益彩券開賣5年來新高。

台彩統計，今年1至5月大樂透開出10注頭彩，威力彩、大福彩各開出4注及2注頭彩，3種頭彩在一億元以上的電腦型彩券，頭彩開出次數都創下近5年新高，彩迷中得笑呵呵。

台彩表示，今年端午加碼彩迷依舊強運，在5月21日威力彩頭彩加碼2億元當天，頭彩就在台中開出；大樂透加碼即將在15日起跑，連續4期各送出10個100萬元及一萬個2000元，即日起彩迷就可採預購方式投注。

除了大樂透還有加碼機會外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」也自明天起至6月23日連續加碼16天。「基本玩法」1至6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍，「猜大小」獎金倍數也將由6倍提高為7倍，「猜單雙」猜中「單」或「雙」獎金倍數也將由6倍提高為7倍。（編輯：張良知）1070607

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