陳偉殷遭換投摔東西發洩 瞭解教練調度有其風格

台灣左投陳偉殷7日對戰紅雀隊，僅投4.1局失2分，用91球，被敲出6支安打，送出三振、保送各2次。（圖取自陳偉殷臉書www.facebook.com）

（中央社記者黃巧雯台北7日綜合報導）效力邁阿密馬林魚隊台灣左投陳偉殷今天先發對紅雀隊，僅投4.1局失2分遭換投，在休息室怒摔東西，他說，與總教練馬丁利聊過，瞭解在投手調度方面，教練有其做事風格。



陳偉殷4月29日本季初登板，首戰出戰科羅拉多洛磯隊投5.1局僅失1分，奪下本季首勝，直到今天賽前6度挑戰第2勝都未能如願，今天對戰紅雀隊，僅投4.1局失2分，用91球，被敲出6支安打，送出三振、保送各2次。



5局下1出局，陳偉殷被敲安打、投出保送後，面對一、二壘有人局面，馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）叫暫停後，立即決定換投，陳偉殷在球隊6比2時領先退場，只差2個出局數，就能取得勝投資格，也讓陳偉殷走回休息室後，忍不住怒摔東西發洩情緒。



「有些比賽中的部分，沒辦法做得更好，我只能說已經盡力嘗試去做」，陳偉殷提到，這2天觀察紅雀隊打者會盡量嘗試破壞投手各種球路，像是擅長打左投的球隊，他強調今天投球感覺其實不錯，但可能不少球被紅雀打者破壞掉，導致用球數過多。



至於被換下場後砸東西洩憤，陳偉殷坦言，已經盡量嘗試隱藏，「結束了想說發洩一下」。



由於本季不只一場比賽，在投未滿5局、領先情況下，馬丁利卻決定提前換投，外界解讀，教練團對陳偉殷信任度不足。陳偉殷透露，今天賽後有與總教練聊過，總教練要他知道，「對先發投手調度上，他有他的做事風格，因為他嘗試要贏比賽」。



對於教練團的態度，陳偉殷認為，與其談取不取得馬丁利信任，他認為倒不如做好自己該做的事情。



馬林魚今天打擊大爆發，全場掃出17支安打，除了狄特里希（Derek Dietrich）開轟外，布林森還敲出雙響砲，助球隊終場以11比3大勝，陳偉殷表示，大家都打得很好，很可惜他今天沒辦法投滿5局。



陳偉殷前一役出戰教士隊僅投1.2局失4分退場，寫下大聯盟生涯7年以來，先發最短紀錄，他認為，前一場與教士隊的比賽，可能帳面上成績沒那麼好，但自己感覺不是到很差，卻提早被換下來。



對於近期比賽結果不盡人意，陳偉殷表示，「結果是你無法掌握的，能夠做到的是你在球場上的表現」，他認為自己一直都有保持好的狀況，只能說結果順其自然就好。（編輯：張芷瑄）1070607





.@Marlins LHP Wei-Yin Chen expresses he felt good pitching and the frustrations from being pulled in the 5th inning. #JuntosMiami pic.twitter.com/CRUZRXZ2yl — FOX Sports Florida (@FOXSportsFL) 2018年6月7日

【砸水瓶洩憤...陳偉殷又再度提早被換下，非常不滿】五局下馬林魚以6比2領先，陳偉殷只要投完這半局就有機會拿勝投，但卻又被Mattingly提前換下場，雖然壘上有兩名跑者但馬林魚領先4分，這樣對嗎？ 由 FOX體育台發佈於 2018年6月6日





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