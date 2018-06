陳偉殷遭換投摔東西發洩 瞭解教練調度有其風格

(中央社記者黃巧雯台北7日綜合報導)效力邁阿密馬林魚隊台灣左投陳偉殷今天先發對紅雀隊,僅投4.1局失2分遭換投,在休息室怒摔東西,他說,與總教練馬丁利聊過,瞭解在投手調度方面,教練有其做事風格。



陳偉殷4月29日本季初登板,首戰出戰科羅拉多洛磯隊投5.1局僅失1分,奪下本季首勝,直到今天賽前6度挑戰第2勝都未能如願,今天對戰紅雀隊,僅投4.1局失2分,用91球,被敲出6支安打,送出三振、保送各2次。



5局下1出局,陳偉殷被敲安打、投出保送後,面對一、二壘有人局面,馬林魚總教練馬丁利(Don Mattingly)叫暫停後,立即決定換投,陳偉殷在球隊6比2時領先退場,只差2個出局數,就能取得勝投資格,也讓陳偉殷走回休息室後,忍不住怒摔東西發洩情緒。



「有些比賽中的部分,沒辦法做得更好,我只能說已經盡力嘗試去做」,陳偉殷提到,這2天觀察紅雀隊打者會盡量嘗試破壞投手各種球路,像是擅長打左投的球隊,他強調今天投球感覺其實不錯,但可能不少球被紅雀打者破壞掉,導致用球數過多。



至於被換下場後砸東西洩憤,陳偉殷坦言,已經盡量嘗試隱藏,「結束了想說發洩一下」。



由於本季不只一場比賽,在投未滿5局、領先情況下,馬丁利卻決定提前換投,外界解讀,教練團對陳偉殷信任度不足。陳偉殷透露,今天賽後有與總教練聊過,總教練要他知道,「對先發投手調度上,他有他的做事風格,因為他嘗試要贏比賽」。



對於教練團的態度,陳偉殷認為,與其談取不取得馬丁利信任,他認為倒不如做好自己該做的事情。



馬林魚今天打擊大爆發,全場掃出17支安打,除了狄特里希(Derek Dietrich)開轟外,布林森還敲出雙響砲,助球隊終場以11比3大勝,陳偉殷表示,大家都打得很好,很可惜他今天沒辦法投滿5局。



陳偉殷前一役出戰教士隊僅投1.2局失4分退場,寫下大聯盟生涯7年以來,先發最短紀錄,他認為,前一場與教士隊的比賽,可能帳面上成績沒那麼好,但自己感覺不是到很差,卻提早被換下來。



對於近期比賽結果不盡人意,陳偉殷表示,「結果是你無法掌握的,能夠做到的是你在球場上的表現」,他認為自己一直都有保持好的狀況,只能說結果順其自然就好。(編輯:張芷瑄)1070607





.@Marlins LHP Wei-Yin Chen expresses he felt good pitching and the frustrations from being pulled in the 5th inning. #JuntosMiami pic.twitter.com/CRUZRXZ2yl