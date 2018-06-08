蔡總統軍禮歡迎 史瓦帝尼國王盼參與新南向政策

總統蔡英文（前左）8日上午在總統府前廣場，以隆重軍禮歡迎率團來訪的史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ）（前右）。中央社記者徐肇昌攝 107年6月8日

（中央社記者葉素萍台北8日電）總統蔡英文今天以隆重軍禮歡迎第17次率團訪台的史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世，史王提到，非常支持蔡總統的新南向政策，史瓦帝尼王國希望能夠參與台灣所提出的這項政策。



蔡總統今天在總統府前廣場，以隆重軍禮歡迎史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ）以及王妃。



蔡總統4月才剛前往史瓦帝尼王國訪問，她今天致詞提到，今年是台灣與史瓦帝尼王國建交50週年，也是史瓦帝尼王國獨立50週年，也是國王恩史瓦帝三世50歲生日；走過互信互助的50年，兩國在醫療、農業、教育訓練等面向累積長久合作關係。



蔡總統說，台灣的國際參與，史瓦帝尼為台灣發聲從不缺席，不管是去年9月的聯合國大會或是上個月的世界衛生大會，都有史瓦帝尼的朋友為台灣應有權益仗義執言，她要表達感謝。



她說，在兩國邦誼屆滿半個世紀時刻，很高興能邀請恩史瓦帝三世訪台，一起見證雙邊關係里程碑，她期待未來能以合作貿易方式互惠互助，持續深化兩國邦誼。



恩史瓦帝三世昨天陪同蔡總統視察漢光演習，恩史瓦帝三世今天說，這顯示兩國夥伴關係有多深遠，他也對台灣的國軍展現出來的紀律及高水準操演，印象深刻。



恩史瓦帝三世提到，蔡總統4月親自出席史瓦帝尼王國的雙五十慶典，而今年也剛好是台史兩國邦誼的50週年，「妳親自出席也提供我們更大的動力以及更加篤定要強化兩國之間的雙邊關係」。



恩史瓦帝三世說，兩國關係穩固的基礎是前任所打下的，而現在「我們身為國家領導人，我們必須要為兩國人民利益小心地引導並且小心地守護這樣的雙邊關係」；兩國的人民也期待持續強化雙邊關係，並傳承至下一代。



恩史瓦帝三世指出，這次訪台是緊接著前陣子史國派來的技術考察團。這個團隊敲定了兩國之間的經濟合作協定，這項協定對於史國在2022年發展成第一世界國家非常重要。



他說，史國也與台灣政府單位展開金融、能源、礦業、航空、投資促進等領域的安排；透過兩國雙邊關係，史國才能在鄉村電力化、農業、醫療、學術合作、基礎設施等領域發展。



恩史瓦帝三世說，史瓦帝尼王國非常支持蔡總統所提的新南向政策，透過新南向政策提高區域的整合，「我們希望能夠參與台灣所提出的這項政策」，特別是因為，這政策是以「人」為中心。



恩史瓦帝三世指出，「我們非常支持新南向政策」，因為這樣的政策不僅能夠讓東協國家更加了解中華民國台灣，也能夠讓撒哈拉以南地區的國家更了解台灣。



另外，他也重申，史國堅定支持中華民國台灣的國際參與，這些參與包括聯合國各相關體系；他非常希望能夠看到中華民國台灣充分參與各項國際組織，讓台灣在各種影響人類的議題上，分享台灣的經驗與知識。（編輯：林沂鋒）1070608





總統蔡英文（前左）8日上午在總統府前廣場，以隆重軍禮歡迎史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ）（前右2），並進行兩國元首晤談。中央社記者徐肇昌攝 107年6月8日

總統蔡英文（中）8日在總統府前以軍禮歡迎史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ）（前左）暨王妃一行，並致詞感謝史瓦帝尼在世界衛生大會等國際參與上力挺台灣。中央社記者徐肇昌攝 107年6月8日

總統蔡英文（前右2）8日上午在總統府前廣場，以隆重軍禮歡迎史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ）（前右3）暨王妃一行。前右為外交部長吳釗燮。中央社記者徐肇昌攝 107年6月8日

總統蔡英文（中）8日在總統府前廣場，以軍禮歡迎率團來訪的史瓦帝尼王國的國王恩史瓦帝三世（H.M. King MswatiⅢ）（左3），行政院長賴清德（前右）上前握手致意。中央社記者徐肇昌攝 107年6月8日

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