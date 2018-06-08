日本來信未寫路名 台灣郵差使命必達

嘉義郵局郵務稽查王國旭表示，這封印有「麵包超人」圖案的航空郵件，是自日本寄出，5月9日寄抵嘉義郵局，但信封上的地址未寫路名，經抽絲剝繭後，6月7日順利將信件送達收件者手中。中央社記者江俊亮攝 107年6月8日

（中央社記者江俊亮嘉義市8日電）日本人中村浩5月寄了一封只寫「嘉義市76號6F3」的信件到台灣，在嘉義郵局郵務稽查的抽絲剝繭下，成功投遞到寄件人3歲的外孫女手中。



嘉義郵局郵務稽查王國旭今天受訪表示，這封印有「麵包超人」圖案的航空郵件，是自日本寄出，5月9日寄抵嘉義郵局，但信封上的地址竟只寫「嘉義市76號6F3」而未寫路名。



王國旭指出，根據他的經驗推測，這封信件的收件地址應該是社區大樓，他從事郵務20年，對於嘉義市東、西區大樓頗為熟悉，於是逐一打電話給可能的大樓管理室詢問。



經抽絲剝繭後，果然發現西區一棟公寓大樓極可能住有收件者，王國旭於是影印信件，並附上自己的名片投遞到大樓信箱，6日接獲回電確認收件者姓名，昨天順利將信件送達3歲收件者手中。



女童的外婆張鳳凰表示，她年輕時在日本公司上班，因而結識丈夫中村浩。嫁到日本後，就一直住在日本，但因女兒、外孫女都住在台灣，因此偶爾會返台探視親友。



她說，外孫女上個月滿3歲，丈夫中村浩特地從日本寄了一封生日賀卡要為外孫女慶生，但因丈夫趕著寄件，竟然忘了寫路名；由於她剛好回台，丈夫還一直透過通訊軟體詢問「收到了沒？」



張鳳凰表示，很感謝王國旭的用心，讓外孫女能收到隔海的外公祝福；外孫女接獲外公寄來的「麵包超人」賀卡也很高興，由大人教導向這名用心的「郵差叔叔」點頭道謝。（編輯：李錫璋）1070608





日本人中村浩5月寄了一封沒有路名的郵件到台灣，在嘉義郵局郵務稽查王國旭（圖）的抽絲剝繭下，成功投遞到寄件人3歲的外孫女手中。中央社記者江俊亮攝 107年6月8日

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