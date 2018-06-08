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白木屋買家公布 7.9億賣給全聯

發稿時間：2018/06/08 15:54

最新更新：2018/06/08 16:26

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景岳董事會決議將旗下100%持有的白木屋，以7.9億元賣給全聯實業。（中央社檔案照片）景岳董事會決議將旗下100%持有的白木屋，以7.9億元賣給全聯實業。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北8日電）景岳董事會決議將旗下100%持有的白木屋，以7.9億元賣給全聯實業，預估處分利益約9904萬元，今天完成簽約。

景岳表示，白木屋現有員工全部先資遣，日後要不要回聘，將由買方與勞方再行協商。

白木屋成立於1997年11月，一度是高價蛋糕代名詞，極盛時期全台超過40家店，目前全國24個據點，位於楊梅的工廠廠房近5000坪，員工數202人，最近每股淨值為8.26元。

景岳2014年以16.5億元接手，當時引發不少議論。景岳苦撐經營4年後，5月18日宣布停業，累積虧損已逾5億元，白木屋5月31日正式停業後積極尋找買主，終於由全聯以7.9億元接手。（編輯：陸倩瑤）1070608

全聯砸7.9億買白木屋 盼拓展阪急麵包市場

（中央社記者潘姿羽台北8日電）景岳日前宣布因不堪虧損，旗下白木屋蛋糕將停業，並在今天宣布以新台幣7.9億元出售白木屋食品給全聯；全聯今天表示，希望購入白木屋的廠房設備供阪急BAKERY使用。

景岳今天下午二度召開重大訊息說明會，宣布出售金額以及出售對象，由全聯購入；全聯隨後發表聲明，表示因與阪急BAKERY合作開發阪急麵包，為了進一步拓展阪急麵包的販售市場，便購入白木屋的廠房設備供阪急BAKERY使用。

全聯也說，公司一直秉持不開工廠的想法，因此這次採購案不會影響與原有烘焙廠商的合作。（編輯：趙蔚蘭）1070608

延伸閱讀》白木屋出售講不清 景岳創首例被要求二度重訊

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