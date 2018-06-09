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曾俊欣法網青少男單奪冠 一圓紅土夢

發稿時間：2018/06/09 20:52

最新更新：2018/06/09 21:29

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台灣網球小將曾俊欣9日拿下法網青少年組男單冠軍。（圖取自法網推特twitter.com/rolandgarros）台灣網球小將曾俊欣9日拿下法網青少年組男單冠軍。（圖取自法網推特twitter.com/rolandgarros）

（中央社記者曾依璇巴黎9日專電）台灣網球選手曾俊欣今天在法國網球公開賽青少年組男單賽事奪冠。從小在紅土上訓練的他，如願在法網這座紅土球場最高殿堂圓夢。

曾俊欣在決賽中，以一小時20分鐘果斷擊敗阿根廷籍青少年世界球王巴艾茲（Sebastian Baez），順利拿下他個人第一座大滿貫賽事青少年組男單冠軍。

即將滿17歲的曾俊欣賽後接受中央社記者訪問時說，他從小打紅土球場，自然把在法網獲勝當作夢想和努力的目標，從知道晉級決賽起就很興奮，也做了很多準備。

成為法網青少年男單冠軍，曾俊欣不忘感謝家人和身兼教練的父親曾育德，還有贊助商台塑企業、中華民國網球協會及法國莫拉托魯網球訓練營（Mouratoglou Tennis Academy）對他的長期支持。

曾俊欣自5歲起打網球，與朋友相處時間不多，同學在玩的同時，他在做各種訓練，飲食上也放棄了甜食和炸物。

但他在網球中獲得了其他事物無法取代的快樂。他說：「網球每一球都有變化，很有挑戰性，很想一直去突破極限」。

目前在世界網球青少年男單排名第3的曾俊欣，接著要為溫布頓網球錦標賽備戰，未來的長期目標，是要登上職業網球協會（ATP）世界排名第一。

在網球界，曾俊欣最欣賞日本選手錦織圭，因為兩人打法有相似之處。

不打球時，曾俊欣涉獵籃球、足球和游泳，也喜歡沉浸在電影世界，尤其是動作類型，目前最喜歡的一部作品是「復仇者聯盟」（The Avengers）。

曾俊欣賽後在記者會面對外媒，從容以英語流利對答，會後繼續接受外媒輪番專訪，表現也非常沈穩。

曾育德說，曾俊欣小學就上過私立英語班，出國在外也會透過網路教材學習，「但平常都沒聽他講，我也不知道他英語這麼好」。（編輯：王同禹）1070609



延伸閱讀》法網青少年男單奪冠 曾俊欣再拚男雙冠軍

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