台韓自動通關月底上路 互訪人次可望破200萬

韓國與台灣推動互惠自動通關，預計月底正式啟動，將進一步促進觀光交流。圖為旅客使用桃園機場自動通關系統。（中央社檔案照片）
（中央社記者侯姿瑩台北9日電）台韓交流更上層樓。韓國駐台副代表朴起準今天表示，韓國與台灣推動互惠自動通關，預計月底正式啟動，將進一步促進觀光交流；今年台韓雙方互訪人次可望突破200萬。
朴起準（Park Kijun）告訴中央社記者，台韓推動互惠自動通關，增加雙邊觀光交流，並提高旅遊的便利性。未來台灣旅客赴韓國，將可使用自動查驗通關系統入境，減少排隊等待的時間；韓國旅客來台也將可享有同樣待遇。
朴起準表示，台韓自動通關措施預計6月底正式上路。這項新措施可望進一步促進雙邊互訪人數，他很有信心，今年台韓互訪人次將突破200萬。
根據觀光局資料，去年韓國來台旅客達到105萬4708人次，同年，台灣赴韓國旅客則有88萬8526人次。
除台韓自動通關將上路，自由時報今天報導，年底之前，還將新增另外2個國家的人士來台可使用自動通關系統。澳洲去年11月宣布將台灣納為澳洲入境「智慧閘門」永久適用國，台灣晶片護照持有者可於澳洲境內主要國際機場使用入境「智慧閘門」通關；台灣也將對澳洲開放自動通關系統。
美國是第一個全面使用台灣自動查驗通關系統的國家。自去年11月起，台灣納入美國「全球入境計畫」，台灣民眾赴美可享有快速通關入境，而申請通過「全球入境計畫」的美國民眾入境台灣，也可使用台灣的「入出國自動查驗通關系統」（e-Gate）。（編輯：李信寬）1070609
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