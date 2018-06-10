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美助理國務卿10日訪台 出席AIT新館啟用典禮

發稿時間：2018/06/10 08:31

最新更新：2018/06/10 09:01

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外交部10日表示，美國國務院主管教育文化的助理國務卿馬利．羅艾斯（左）將於10日至14日訪台。圖為馬利．羅艾斯2017年9月訪台出席夫婿、美國聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯（右）授勳儀式。（圖取自總統府網頁www.president.gov.tw）外交部10日表示，美國國務院主管教育文化的助理國務卿馬利．羅艾斯（左）將於10日至14日訪台。圖為馬利．羅艾斯2017年9月訪台出席夫婿、美國聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯（右）授勳儀式。（圖取自總統府網頁www.president.gov.tw）

（中央社記者顧荃台北10日電）外交部今天表示，美國國務院主管教育文化的助理國務卿馬利．羅艾斯（Marie Royce）將於10日至14日訪台，代表美國政府出席美國在台協會（AIT）內湖新址啟用典禮。

外交部上午發布新聞稿表示，此行是馬利．羅艾斯今年3月擔任現職後首度訪問台灣。馬利．羅艾斯曾在大學任教，擔任民間企業高階主管，對教育、文化及女性創業等議題有長期深入的了解及實務經驗，訪台期間將拜會政府相關部會，就台美關係、兩國教育文化交流以及創業環境等議題交換意見。

外交部指出，馬利．羅艾斯過去曾隨夫婿、美國聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce）多次訪問台灣，對台有十分深刻的認識，二人都是台灣在美國的長期重要友人。馬利．羅艾斯這次專程代表美國政府來台，親自見證台美關係嶄新的里程碑，不僅彰顯台美間長遠深厚情誼，也將有助雙邊友好關係更加鞏固深化。

AIT上午也發布新聞稿表示，馬利．羅艾斯此行除將出席AIT新館的落成典禮外，也將與台灣討論台美許多合作和交流計畫，同時將與曾參與美國交換生計畫的學友會面，並與關注創業和商業環境等議題的台灣和外商企業團體交流。

AIT表示，馬利．羅艾斯主管多項透過教育、專業、文化、體育交流活動來推動美國外交政策目標的計畫。這些交流活動旨在提升美國與他國人民之間的相互了解，建立可推動美國外交政策目標的網絡和合作計畫，並針對全球性挑戰和契機加以回應。

AIT說，馬利．羅艾斯在進入國務院擔任公職前，於商界與學界服務。她在私人企業有30多年的經驗，同時也擁有一家小型企業，協助新創企業成立和推動新計畫；她還領導一個國際獎學金計畫，並於多個非營利組織擔任董事。（編輯：林淑媛）1070610

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