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王建民任悍將二軍客座教練3週 陳金鋒力邀是關鍵

發稿時間：2018/06/10 15:41

最新更新：2018/06/10 16:24

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中職富邦悍將隊領隊蔡承儒10日宣布，旅美球星王建民（圖）11日起將擔任悍將隊二軍短期客座投手教練。（中央社檔案照片）中職富邦悍將隊領隊蔡承儒10日宣布，旅美球星王建民（圖）11日起將擔任悍將隊二軍短期客座投手教練。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯新北10日電）中職富邦悍將隊領隊蔡承儒今天宣布，在副領隊陳金鋒力邀之下，旅美球星王建民明天起將任悍將隊二軍短期客座投手教練。蔡承儒表示，「王建民應該不會再投球，專注傳承」。

蔡承儒表示，之前曾和王建民碰過一次面，副領隊陳金鋒提出請王建民任教練的想法，「球團覺得很棒，彼此也有共識」，能在短時間確定請到王建民任二軍客座投手教練的關鍵，蔡承儒笑說：「因為鋒哥夠力。」

王建民將從明天起至6月底，為期3週、任二軍客座投手教練，蔡承儒表示，王建民選手生涯有很多好的經驗，也學到許多新的訓練方式，希望他的加入對球隊投手有幫助；被問起王建民有沒有可能以選手身份加入，蔡承儒則表示：「他應該不會繼續投球，專注在傳承、幫助年輕的投手。」

此次王建民任客座投手教練僅為期3週，蔡承儒表示，如果這段時間合作愉快，未來也會考慮在春、秋訓時期，或者與二軍長期合作，悍將隊投手郭泓志目前穿40號球衣，蔡承儒表示，客座教練應該不會有背號，「如果之後有機會，再讓王建民慢慢挑」。（編輯：陳怡璇/吳協昌）1070610

中華職棒富邦悍將隊領隊蔡承儒（中）10日在新莊棒球場表示，將邀請旅美棒球好手王建民擔任二軍客座投手教練，為期3週，盼助選手成長。中央社記者張新偉攝　107年6月10日中華職棒富邦悍將隊領隊蔡承儒（中）10日在新莊棒球場表示，將邀請旅美棒球好手王建民擔任二軍客座投手教練，為期3週，盼助選手成長。中央社記者張新偉攝　107年6月10日

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