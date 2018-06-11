美議員：興建AIT新館 顯示美對台承諾堅強

美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席哈博（Gregg Harper）（左）11日抵達外交部，在外交部官員陪同下接受媒體訪問。中央社記者鄭傑文攝 107年6月11日

（中央社記者顧荃台北11日電）美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席哈博（Gregg Harper）今天表示，美國花了2.55億美元興建美國在台協會（AIT）新館，顯示出美國對台承諾強而有力，且會持續下去。



哈博昨天來台訪問，將參加明天的AIT內湖新館啟用典禮，他上午在外交部受訪時做上述表示。



哈博表示，這是他第三次來台，非常榮幸能再次來訪，台美關係對兩國來說都非常重要，也非常期待這樣的雙邊關係能夠繼續持續。AIT新館明天將舉行啟用典禮，這顯示出台美關係的重要性，在美國國會中，包括參議院與眾議院，台美關係將會持續深化。



媒體詢問，怎麼看中國媒體認為美國不承認台灣，AIT是台美外交關係破裂的產物？哈博回應，中國有中國的觀點，他也理解，但是身為國會台灣連線共同主席，他可以篤定的說，美國華府對台灣的承諾跟支持非常有力，而且會持續下去。



對於美國國務院主管教育文化的助理國務卿馬利．羅艾斯（Marie Royce）代表美國政府出席AIT內湖新址啟用典禮，這個層級是否夠高？



哈博說，他認為美國總統川普在國際議題跟外交上表現得很好，但也有受到批評；川普不害怕做出大膽的決定，包括把美國駐以色列大使館遷到耶路撒冷。台灣和美國有許多共享價值與共同願景，例如自由與民主，這些共享價值會讓台美維持更緊密關係。



他說，在美國國會，共和黨跟民主黨議員並不是一直相處融洽，不過最近一致通過台灣旅行法，這是很罕見的，他期待未來會有高層來台訪問和交流，他不是總統或國務卿，但台旅法的通過，傳遞出強烈的訊息。



另外，媒體詢問怎麼看中國要求企業要把台灣加註中國？哈博表示，他覺得這是很不幸的發展，他會鼓勵這些企業不要屈服於中國的壓力。（編輯：蘇志宗）1070611





美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席哈博（Gregg Harper）（前中）11日拜會外交部，此行將參加AIT內湖新館的落成典禮，也將拜會我政府高層，就台美安全、經貿合作及兩岸情勢等議題交換意見。中央社記者鄭傑文攝 107年6月11日

美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席哈博（Gregg Harper）（左2）11日拜會外交部，此行將參加AIT內湖新館的落成典禮。中央社記者鄭傑文攝 107年6月11日

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