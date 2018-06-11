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王建民任客座教練首日：還是想要繼續投

發稿時間：2018/06/11 15:28

最新更新：2018/06/11 15:58

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旅美球星王建民（右）11日起開始擔任中職富邦悍將隊二軍客座投手教練，因高雄地區大雨，二軍投手改至普門中學練球，王建民也在一旁觀察投手群狀態。中央社記者謝靜雯高雄攝　107年6月11日旅美球星王建民（右）11日起開始擔任中職富邦悍將隊二軍客座投手教練，因高雄地區大雨，二軍投手改至普門中學練球，王建民也在一旁觀察投手群狀態。中央社記者謝靜雯高雄攝　107年6月11日

（中央社記者謝靜雯高雄11日電）旅美球星王建民先前赴美職洋基隊小聯盟任客座教練，今天開始任中職富邦悍將隊二軍客座投手教練，但他還是不輕言退休，「照著自己的訓練步調，還是會想要投下去」。

王建民今天起任悍將隊二軍客座投手教練，時間至6月底、為期3週，王建民今天首度加入悍將隊二軍練球，他表示，「感覺不錯，可以跟球員們分享，也可以就指導的東西是否有達到效果彼此討論」。

王建民表示，其實在美國時，悍將隊就已經有提出邀請他任客座教練的想法，後來經過球團、副領隊陳金鋒和經紀公司討論、聯繫，球團給予彈性的時間安排，最後才會答應到悍將隊當客座教練，「當教練其實也可以從其他球員身上，學到一些不一樣的東西」。

王建民今年初在美職洋基隊小聯盟當客座教練，現在擔任悍將隊二軍客座投手教練，被問起會不會選擇從球員身分退下、專職教球，王建民還是表達強烈想繼續投球的想法，「每天都在維持自我訓練，包括跑步、重量」，也努力的調整身體狀況，以及肩膀的問題，「能投就投，還是想要繼續投下去」，結束20天客座後也會再返美。（編輯：張芷瑄）1070611

王建民讚悍將投手素質 二軍比賽將隨隊

（中央社記者謝靜雯高雄11日電）中職富邦悍將隊請來王建民任二軍客座投手教練，今天正式向中職註冊客座教練身分，未來王建民在悍將隊二軍比賽時可在休息區中，王建民表示，這樣才能就近觀察投手群實際狀況。

王建民今天正式加入悍將隊二軍訓練，雖然此次客座教練時間僅20天，但王建民希望幫助球員做好投球基礎、了解怎麼保護好身體，在場上才能更長遠。

首日練習王建民在投手群傳接球時，特別指點年輕投手彭世杰，也幫忙投手陳明軒調整牛棚動作，他表示開工第一天感覺不錯，特別注意投手群一些小細節，包括出手的角度、重心等。王建民也稱讚悍將隊投手群有不錯的素質，「給他們時間和對的方式去成長，相信會有很好的成績出來」。

王建民特別點出，投手要固定動作至少需要一個月，才能讓身體去記憶，上到場上才有辦法自然展現出來，此次客座時間不長，所以會再跟二軍投手教練、體能教練溝通討論，希望20天過後，投手群還是可以照著固定的系統繼續維持訓練。

悍將隊今天正式向中華職棒註冊王建民為二軍客座投手教練，未來二軍比賽王建民可以進入球員休息區，他說：「跟著二軍比賽，才會了解場上發生什麼事、投球的內容。」（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070611

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