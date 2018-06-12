AIT新館落成 美助卿：象徵美台夥伴關係穩固

美國在台協會（AIT）內湖新館12日舉行落成典禮。美國主管教育與文化事務的助理國務卿馬利．羅艾斯（Marie Royce）（右）致詞表示，新館象徵美台夥伴關係的穩固與活力。中央社記者王飛華攝 107年6月12日

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）美國在台協會（AIT）內湖新館今天舉行落成典禮。美國主管教育與文化事務的助理國務卿馬利．羅艾斯（Marie Royce）表示，新館象徵美台夥伴關係的穩固與活力。



馬利．羅艾斯代表美國政府出席落成典禮。她致詞時表示，很開心再度來到台灣，新館不僅是一棟建築物，更象徵21世紀美台夥伴關係的穩固與活力。因為這段了不起的友誼，她必須親自見證今天的落成典禮，因此她將台灣列為出任國務院教育文化事務助卿後，首次出訪行程的第一站。



她說，「美台之間或許隔了一座海洋」，但雙方共享的信念、價值、和信任，為美台在廣泛的議題上塑造堅實的合作基礎。



馬利．羅艾斯表示，台灣是美國重要的貿易夥伴。美國的頂尖科技都運用來自台灣的微處理器，台灣的大廚則使用美國農產品，烹煮出美味料理。同時，台灣也是美國第七大國際學生來源。



她說，美國大力支持與台灣進行各種專業和文化交流。去年，有將近4000名台灣人赴美參與民間交流活動，在美國工作、旅遊、留學。



她表示，從透過青年和婦女賦權促進跨文化交流，到培育下一代領袖、學者、研究人員，美台的友誼激發出雙方人民最優秀的一面，也「為世人點亮一條前進的道路」。



馬利．羅艾斯表示，AIT的新家「是美台關係穩固的象徵」，也是一座先進的設施，「讓我們能在未來繼續創造更了不起的合作」。（編輯：李淑華）1070612





影片來源：中央社

美國在台協會（AIT）內湖新館落成典禮12日舉行。AIT主席莫健（James Moriarty）（後左起）、美國主管教育與文化事務的助理國務卿馬利．羅艾斯（Marie Royce）、總統蔡英文、美國國務院海外建築業務局官員默色（William H．Moser）、AIT台北處長梅健華（Kin Moy）等人出席，唱美國國歌。中央社記者王飛華攝 107年6月12日

美國在台協會內湖新館12日舉行落成典禮。（AIT提供）

美國在台協會內湖新館12日舉行落成典禮，未來大部分的民眾都會從舞蝶中庭進入AIT新館。（AIT提供）

歷時9年、耗資約2.55億美元（約新台幣76億元）打造的美國在台協會內湖新館12日落成，美國國旗在旗桿上飄揚。中央社記者王飛華攝 107年6月12日

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