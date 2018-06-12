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疑惑被判投手犯規 陳偉殷：比賽投得蠻掙扎

發稿時間：2018/06/12 16:02

最新更新：2018/06/12 16:21

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旅美馬林魚隊投手陳偉殷12日先發對巨人隊僅投4.1局，他天表示，最懊惱並非投球局數，而是投球執行能力。（中央社檔案照片）旅美馬林魚隊投手陳偉殷12日先發對巨人隊僅投4.1局，他天表示，最懊惱並非投球局數，而是投球執行能力。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北12日綜合報導）旅美馬林魚隊投手陳偉殷今天先發對巨人隊僅投4.1局，他今天表示，最懊惱並非投球局數，而是投球執行能力，整場比賽投得蠻掙扎，並表達不知道為何會被判投手犯規。

陳偉殷賽前本季出賽8場，戰績1勝3敗，今天出戰巨人隊，第8度挑戰本季第2勝，最終以投4.1局、用86球收場，儘管退場時球隊仍以2比4落後，但靠著隊友後續攻下5分，包括捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）兩分砲，馬林魚終場7比5贏球，陳偉殷此役無關勝敗。

觀察陳偉殷近期投不滿5局的4場比賽，包括5月16日對道奇、6月1日對教士、6月7日對紅雀以及今天對巨人，相同點都是被換下場的那一局，都曾投出保送，今天比賽卻在關鍵滿壘情況下，因投手犯規，免費奉送對手1分，也讓馬林魚教練團決定換投，近3場比賽都投不滿5局。

「比賽整體上我覺得問題其實不算大」，陳偉殷賽後受訪時提到：「整體感覺都算還OK，也沒有說特別糟或特別好。」

陳偉殷坦言，最令他懊惱並非投球局數，而是「投球上執行能力好像蠻猶豫」，球一直被打者打界外，或投得位置很好，但沒辦法抓到出局數，以及不知道為什麼會被判投手犯規。

儘管陳偉殷強調，「該保持的一直都有保持著」，但面對巨人隊打者棒子很黏，不容易抓到出局數，他不諱言「整個比賽都投得蠻掙扎」，可能也是今天用球數較多的原因。（編輯：黃于）1070612

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