新航酷航網站矮化台灣 外交部抗議要求更正

外交部12日表示，新加坡航空與酷航遭中國施壓，在官網上將台灣稱為「中國台灣」，外交部已於第一時間責成駐新加坡代表處向新航、酷航表達嚴正抗議，要求儘速更正。（圖取自新加坡航空網頁www.singaporeair.com）

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）外交部今天表示，新加坡航空與酷航遭中國施壓，在其官網上將台灣稱為「中國台灣」，外交部已於第一時間責成駐新加坡代表處向新航、酷航表達嚴正抗議，並要求儘速更正。



新航（Singapore Airlines）官網上，「國家／地區」的選項中，台灣被標為「中國台灣」（Taiwan, China）。酷航（Scoot）網站上，選擇出發地與目的地的選項中，台灣也被稱為「中國台灣」（Taiwan, China）。



外交部發言人李憲章表示，有關新航、酷航遭中國施壓，在官網上擅改台灣名稱為「中國台灣」，外交部已於第一時間責成駐新加坡代表處向這2家航空公司表達嚴正抗議，「要求儘速更正對我不當稱呼」。



李憲章說，中華民國作為主權獨立國家，長期以來在國際社會扮演負責任且積極貢獻的角色，在民主、自由、人權及法治等層面的發展獲國際社會肯定。



他表示，中國當局在國際間一再對台無理蠻橫打壓，「不僅無法改變此一客觀事實，反而益增台灣人民反感，嚴重傷害兩岸關係」。外交部要求駐處積極力洽並密切關注後續發展。



中國官方4月25日致函44家外國航空公司要求修改對台灣的稱呼，並給出30天的期限。5月底，中國官方透過官媒表示，同意將期限再延兩個月。



因中國施壓，近期在網站修改對台稱呼的國際航空公司，包括加拿大航空在官網將台灣改列中國一部分，土耳其航空在官方網站上改以「台灣-中國」（Taiwan-China）稱台，阿聯酋航空在官網的「國家／地區」選項內容改以「中國台灣」稱呼台灣。（編輯：鄭雪文）1070612





在酷航（Scoot）網站上，選擇出發地與目的地的選項中，台灣也被稱為「中國台灣」。（圖取自酷航網頁www.flyscoot.com）

又有2航空 新航酷航台灣航點改列中國



（中央社記者陳葦庭台北12日電）又有2家航空公司將台灣航點改列中國轄下，網友發現新航和酷航都將航點改列中國台灣，對此，兩家航空公司都回應，這是依據中國民航局公文所做的修改。



中國大陸的民航監管單位4月時給44家航空公司一個5月25日的期限，以移除公司網頁或其他資料上台灣、香港、澳門並非中國大陸領土的標示，有網友發現，新航集團旗下的新航和酷航都已經將台灣列為中國大陸轄下。



對此，新航集團今天透過簡訊回應，這是依據中國民航局的公文所做的修改，是經過多方的評估之後做的決定，也強調台灣持續是一個重要的市場。（編輯：管中維）1070612



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