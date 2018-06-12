大谷翔平傳動刀 天使總管出面否認

美國職棒大聯盟MLB當紅日本球星大谷翔平（圖）傳出可能開刀、本季報銷，洛杉磯天使總經理艾普勒11日出面反駁這消息。（檔案照片／共同社提供）
（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB當紅日本球星大谷翔平傳出可能開刀、本季報銷，洛杉磯天使總經理艾普勒今天出面反駁這消息。MLB官網報導，球隊「審慎樂觀」期待大谷今年季末能出賽。
運動媒體ESPN球評葛梅茲（Pedro Gomez）昨天爆料，大谷翔平可能要動俗稱湯米約翰（Tommy John）的手肘韌帶置換手術，如此一來2020年以前都無法出賽。
艾普勒（Billy Eppler）今天早上隨即出面消毒，向MLB官網表示，大谷翔平的狀況沒有任何變化。
艾普勒說：「大谷的診斷沒有改變，我們的隊醫與醫療團隊也沒有建議或說有可能要動（湯米約翰手術）。」
MLB官網記者莫洛西（Jon Morosi）今天在推特上表示，天使隊「審慎樂觀」，認為大谷翔平今年球季尾聲可以重新上場比賽，至少擔任打者，但也有可能投球。
大谷翔平8日因右手肘尺骨副韌帶（UCL）2級損傷而列入傷兵名單，對於大谷是否確實需要開刀，球隊正在等候相關評估。
大谷傷勢是透過核磁共振（MRI）檢查發現。天使隊最初宣布，大谷翔平7日已接受高濃度血小板血漿（PRP）以及幹細胞治療，將在3週內重新評估傷勢。（譯者：林宏翰/核稿：徐崇哲）1070612
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