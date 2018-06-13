AT&T勝訴 美法官裁定可完成時代華納併購案

美國法官12日裁定，美國無線業者和寬頻巨擘AT&T可以完成與時代華納規模850億美元併購案。圖為AT&T位於在美國德克薩斯州達拉斯的公司總部。（圖取自維基共享資源；作者Luismt94，CC BY-SA 4.0）

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國法官今天裁定，美國無線業者和寬頻巨擘AT&T可以完成與時代華納（Time Warner）規模850億美元併購案。此舉不啻是對川普政府首次提出反托拉斯挑戰的一大打擊。



法新社報導，聯邦法官李昂（Richard Leon）表示，政府未能舉證說明美國最大付費電視營運商AT&T和媒體娛樂巨擘時代華納合併將對產業競爭力造成哪些傷害。



此案為其他大型公司併購案設下指標性先例，尤其是媒體和通訊產業間的併購，因此備受關注。



李昂表示，本案在各方面都未達要求，並警告政府不要企圖上訴延宕此案。他還說，購併案已經推遲一年半，若再拖延，將對兩家公司造成「無法彌補」的傷害。



路透社報導，本案裁決也可能帶動一連串的付費電視公司收購電視節目或電影製造商風潮，像是康卡斯特公司（Comcast Corp）收購21世紀福斯公司（Twenty-First Century Fox Inc）部分資產案可能會搶頭香。



根據湯森路透（Thomson Reuters)，包括承擔的債務在內，這起併購案金額將是全球電信、媒體和娛樂業有史以來第4大併購案。對各產業而言，也是第12大。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1070613



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