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關鍵字： 川金會AIT納達爾G7

M17宣布暫緩IPO 獲私人融資3500萬美元

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M17赴美發行傳撤件 下午發布聲明

發稿時間：2018/06/13 14:06

最新更新：2018/06/13 14:16

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直播平台17 Media母公司M17 Entertainment集團7日在美國首次公開發行，不過至今仍沒有交易紀錄。M17表示將發聲明。圖為2017年5月黃立成（右）舉行記者會宣布M17 Entertainment正式成立。（中央社檔案照片）直播平台17 Media母公司M17 Entertainment集團7日在美國首次公開發行，不過至今仍沒有交易紀錄。M17表示將發聲明。圖為2017年5月黃立成（右）舉行記者會宣布M17 Entertainment正式成立。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北13日電）直播平台17 Media母公司M17 Entertainment集團7日在美國首次公開發行，不過至今仍沒有交易紀錄。媒體報導M17可能撤件改赴日本或香港掛牌，M17低調未證實，表示下午將發聲明。

知情人士透露，17 Media創辦人黃立成、M17集團執行長潘杰賢等高層仍在紐約，今天應該不會召開記者會或舉行視訊會議。

M17集團7日宣布首次公開發行（IPO）751.1萬股美國存託股票（ADS）定價為每股8美元，低於先前預估的10美元到12美元，假定承銷商不行使超額配售選擇權，總募資規模約6010萬美元。M17集團每股ADS代表8股A股普通股，相關存託股票預計7日起在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為YQ。

然而，根據紐約證交所網站顯示，M17集團至今未交易，M17集團代表於7日在紐約證交所敲鐘象徵首次公開發行的影片也已被撤下。熟悉海外IPO業務的法人推測，投資人可能對定價有疑慮，不願意交割股款，實際情況需待M17集團說明。（編輯：張良知）1070613

延伸閱讀》M17赴美發行未交易 法人這樣推測

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