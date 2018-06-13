/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 川金會AIT納達爾G7
>rss

朝野協商軍改案 起支俸率無共識遭保留

發稿時間：2018/06/13 16:31

最新更新：2018/06/13 16:51

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 立法院長蘇嘉全13日召集朝野協商軍改案，有關起支俸率計算標準，朝野無法達成共識。（中央社檔案照片）立法院長蘇嘉全13日召集朝野協商軍改案，有關起支俸率計算標準，朝野無法達成共識。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷、蘇龍麒台北13日電）立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商軍改案，其中修法的關鍵之一，有關起支俸率計算標準，經歷近1.5小時討論，朝野無法達成共識。蘇嘉全最後裁示保留。

蘇嘉全自12日開始召集朝野協商攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，下午的協商在討論完24、25條後，進入本次修法的關鍵之一，第26條的起支俸率計算標準。

國民黨立法院黨團主張服役滿20年起支俸率為60%，每增加一年增加2%，所得替代率上限士官95%軍官90%；國民黨立委呂玉玲更提出修正動議，區分已退役與現役的計算標準，現役服役滿20年起支俸率為55%，每增加一年增加2.5%，已退役的起支俸率則為60%，每增加一年增加2.5%。

呂玉玲說，民國86年以前，國軍有3個精簡方案，讓很多軍人先退役，當時本俸也較低，若現在都用一套標準，對這些人非常不公平，因此主張現役與已退役脫鉤；而為了要留才，年增率也該提高到2.5%。

行政院的版本則是起支俸率為55%，每增加一年增加2%；所得替代率上限士官95%軍官90%。民進黨立委王定宇在會中表示，55+2這個版本能讓財務運作下去；與會的國防部長嚴德發也說，行政院版是55+2，調查14萬現役軍人的意見，幾乎都可以接受，因為福利是更好的，認為這是好的政策。

嚴德發表示，若是將現役與退役脫鉤，俸率與年增率不同，會對現役軍人產生衝擊，因為現役軍人中有8218名剛好橫跨新舊制，恐會造成中、高階幹部離退，對部隊穩定造成影響。

在歷經近1.5小時的討論，朝野各有立場，無法達成共識，蘇嘉全最終裁示第26條保留。（編輯：李淑華）1070613

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

Hito音樂獎直擊

Hito音樂獎直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
川金會新加坡現場直擊
川金會新加坡現場直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP