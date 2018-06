(中央社莫斯科13日綜合外電報導)國際足球總會(FIFA)成員國今天投票結果出爐,由美國、加拿大和墨西哥合力獲得2026年世界盃足球賽主辦權,擊敗對手摩洛哥。



FIFA成員國在莫斯科舉辦的FIFA會員大會投票表決,由美國、墨西哥和加拿大組成的北美3國在總票數203票中獲得134票,摩洛哥65票。



聯手申辦的美國、墨西哥和加拿大聲稱,擁有現成的現代化體育場館和四通八達的運輸系統。



摩洛哥的主辦計畫目前仍大多停留在紙上談兵,必須興建多座場館。2026年世足賽的參賽隊伍將擴增為48隊,反對者質疑摩洛哥是否有能力應付。(譯者:陳昱婷/核稿:徐崇哲)1070613





