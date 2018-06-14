台股賣壓湧現 重挫159點失守月線

台北股市14日收盤下跌159.23點，為11013.98點，失守短期均線及月線。（中央社檔案照片）
（中央社記者張良知台北14日電）美國聯準會如預期宣布升息一碼，台股今天開低走低，包括台積電等蘋概三雄及熱門族群被動元件、遊戲族群走弱。指數終場下挫159點，失守月線11021點及回測11000點支撐。
台股加權指數終場以11013.98點作收，下跌159.23點，跌幅1.43%，成交值新台幣1641.50億元。權值股台積電終場大跌5.5元，以226.5元作收；鴻海下跌2.3元、收盤85.5元，跌幅達2.62%；大立光下跌110元，收4620元，跌幅2.33%。二線光學、MOSFET及部分生技股走強。
法人表示，美國聯準會利率決策會議升息一碼、符合市場預期。台股指數近期呈現震盪整理格局，建議擇優布局漲價概念及業績題材類股等。（編輯：楊凱翔）1070614
台股跌159.23點 開低走低收11013.98點
（中央社台北14日電）台北股市今天開低走低，收盤下跌159.23點，為11013.98點。加權指數開盤為11143.04點，盤中最高11143.04點，最低11013.98點；不含金融股指數9308.93點，跌134.40點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.74%、食品股跌1.13%、塑化股跌1.33%、紡織股跌1.44%、機電股跌1.61%、造紙股跌2.06%、營建股跌0.54%、金融股跌1.44%。
委買張數1277萬4578張，委賣張數1004萬7259張，成交張數708萬7593張。
收盤時上漲239家，下跌567家，持平108家。
成交量前5名個股為中環、聯電、華通、元大滬深300正2、燿華。
漲幅前5名個股為宏洲、光罩、天瀚、錩泰、中鋼構。
跌幅前5名個股為互億、矽統、本盟、中碳、麗正。1070614
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