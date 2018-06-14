航行105天數萬海里 海軍敦睦艦隊返抵國門

107年海軍敦睦支隊14日上午返國，昆明軍艦返港時, 拖駁船噴起歡迎水柱。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 107年6月14日

（中央社記者游凱翔台北14日電）海軍107年敦睦艦隊在外航行105天、2萬3379多海里，停靠6國、7站後，終於在今天上午返抵左營軍港，官兵代表、家屬們在碼頭旁熱情迎接敦睦勇士歸來，喜悅之情溢於言表。



「海軍107年敦睦遠航訓練支隊」中，近800名官士兵在經歷105天、2萬3379多海里的國外航行訓練後，上午終於返抵國門，海軍司令黃曙光、官兵代表及家屬們齊聚碼頭旁，以熱情、淚水及歡笑迎接敦睦勇士歸來。



由於這趟敦睦訓練已在外航行超過3個月，官兵的家人、情人無不相當思念，自海上向碼頭望去，各式的海報、花束、加油棒等「歡迎小物」在岸邊揮舞。



在迎接人潮引頸期盼下，納編敦睦支隊的「昆明」軍艦，率先在拖駁船劃過天際的迎接水柱中，緩緩駛入港內。



緊接著，「班超」、「磐石」軍艦靠泊時，天公雖然不作美漸漸下起滂沱大雨，但也澆不熄等待親友、官兵的熱情，2艘任務艦陸續在熱情的吶喊、加油聲中，依序完成靠泊作業，官兵與家屬在雨中相擁，喜悅之情無法言喻，也替今年的敦睦遠航訓練劃下完美的句點。



參謀總長李喜明也赴左營主持結訓暨頒獎典禮，他說，這次的敦睦遠航不僅向友邦展現中華民國海軍的壯盛軍容與堅強戰力，同時代表國家宣慰僑胞，整個任務過程可說是零缺點。



他強調，身為海軍的一份子，在敦睦支隊返國的光榮時刻，他一定要前來表達祝賀與鼓勵，讓官兵知道他的心與海軍融合在一起。



敦睦支隊於今年3月2日啟航後，先後拜訪馬紹爾、薩爾瓦多、尼加拉瓜、多明尼加、宏都拉斯及瓜地馬拉等國，所到之處獲得各國政軍首長、民眾及僑胞的熱烈歡迎。



敦睦遠航訓練自民國55年起開始實施，迄今已超過半世紀，除官兵訓練、敦睦邦誼及宣慰僑胞外，另一主要目的就是藉由遠洋航行，訓練海軍官校及國防大學政戰學院海軍組應屆畢業生，將在校所學的理論、艦艇實務相互印證，做好未來畢業任官的準備。



較為遺憾的是，敦睦艦隊4月21日才剛結束在多明尼加的訪問行程，未料5月1日卻在中國金援誘惑下建交、與台灣結束77年邦誼，敦睦行將成歷史。（編輯：趙蔚蘭）1070614





完成敦睦105天、航程2萬2279.8浬的磐石軍艦，於14日緩緩靠泊左營軍港時，官兵代表及家屬們在碼頭邊熱情揮手，迎接敦睦勇士們的榮耀歸來。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 107年6月14日