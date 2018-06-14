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兩岸關係 薄瑞光：美關切北京欺凌台灣

發稿時間：2018/06/14 17:08

最新更新：2018/06/14 17:27

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兩岸關係陷入僵局。前美國在台協會主席薄瑞光表示，美國國會與行政部門近來反映了對北京欺凌台灣的關切。中央社記者謝佳璋攝兩岸關係陷入僵局。前美國在台協會主席薄瑞光表示，美國國會與行政部門近來反映了對北京欺凌台灣的關切。中央社記者謝佳璋攝

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）兩岸關係陷入僵局。前美國在台協會主席薄瑞光表示，總統蔡英文已展現創意和耐心，但北京並未讓步。他說，美國國會與行政部門近來反映了對北京欺凌台灣的關切。

於2006年到2016年擔任美國在台協會（AIT）主席的薄瑞光（Raymond Burghardt）接受中央社專訪，被問及兩岸如何重啟對話時表示，最明顯的答案還是跟過去一樣的答案，兩岸需展現創意、彈性與耐心。蔡總統已展現某種程度的創意與耐心，而且務實、小心謹慎地處理兩岸關係，但北京並沒有妥協。

他指出，美國國會與行政部門近來也反映了對北京欺凌台灣的關切。美國國會近期通過的台灣旅行法等法案，即是美國針對台灣受到北京不合理待遇的反應。

不過，他也說，台灣旅行法是美國國會的想法，美國總統川普（Donald Trump）已簽署；美國行政部門有決定權，不論是否有相關法案，如果有需要的話，美國政府就會派遣官員來台訪問。

薄瑞光說，以他過去擔任AIT主席的經驗來看，台美官員互訪不會只為了象徵性的意義，而是為了完成實質工作。他認為，如果美國官員來訪有助解決美台雙邊的議題或有助美台關係進展，訪問才會成行。

他說，美國不會為了刺激中國，而派官員來台訪問。即便中國會抗議，美國還是會出售武器給台灣、派遣官員來訪等，「因為這樣做是正確的」。

此外，關於兩岸議題，薄瑞光表示，兩岸關係目前的問題是彼此缺乏互信；若要打破僵局、找到解決的方法，兩岸需要重啟過去低調進行的溝通，兩岸都知道溝通管道在哪裡，但就目前情況來看，他認為北京無意重啟這樣的溝通管道。（編輯：李淑華）1070614

延伸閱讀》專訪／美台關係持續進展 莫健：不會把台灣當籌碼

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