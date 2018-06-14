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美國升息 金管會：銀行業利大於弊

發稿時間：2018/06/14 20:23

最新更新：2018/06/14 20:51

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美國聯邦準備理事會14日如預期宣布升息一碼，為今年第2度升息。圖為FED主席鮑爾。（圖取自FED臉書 www.facebook.com/federalreserve）美國聯邦準備理事會14日如預期宣布升息一碼，為今年第2度升息。圖為FED主席鮑爾。（圖取自FED臉書 www.facebook.com/federalreserve）

（中央社記者蔡怡杼台北14日電）美國聯準會一如預期升息一碼，金融監督管理委員會表示，美國升息對台資金融業沒有重大影響，尤其，對銀行業是利大於弊。

美國聯邦準備理事會（Fed）今天如預期宣布升息一碼，為今年的第2度升息。聯準會並發出2018年還會再升息兩次、2019年會升息4次的信號，反映美國通膨恐升溫。

在保險業方面，金管會表示，保險業的投資以壽險業為主，占比高達95%，目前壽險業可運用資金為新台幣23兆元，投資標的以中長期固定收益商品為主。

官員指出，美國利率長期緩步走升，能帶動中長天期商品殖利率上升，有助於壽險業未來新增部位及在投資固定商品的收益，另外，利率上升對既有債券雖有折價，但主要商品都是以攤銷後成本計價，非公允價值，即美國升息對壽險業不致造成太大明顯衝擊，因此，美國升息對國內壽險業影響為短空長多。

同時，金管會也指出，金管會訂有相關規範以及採行相關因應措施，控管壽險業相關投資風險，並請產、壽險公會彙整業者國外投資曝險情形，並進行相關動態監理，若短期有較大異常波動時，會責成業者採行相關因應措施。

在銀行業方面，金管會指出，美國升息對銀行業的影響不大。目前銀行美國資產超過一兆元，其中過半為投資項目，而升息會帶動銀行利息收入增加，整體而言，升息對銀行的影響是利大於弊。

至於證券方面，證期局表示，證券業以及期貨商美元曝險占比不高，其中，證券自營投資美元債券占整體淨值約11.78%，期貨的美元曝險占總資產則不到1%，初步來講，美國升息，對證券及期貨業的影響不大。至於投信資金運用主要國內存款以及國庫券，因此，聯準會升息對投信沒有重大影響。（編輯：林興盟）1070614

延伸閱讀》反映通膨恐升溫 美聯準會升息一碼

延伸閱讀》升息縮表如溫水煮青蛙 學者：青蛙快受不了了

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