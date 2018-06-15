慶祝警察節 總統提3項措施保障員警

總統蔡英文（左）15日在警政署大禮堂出席「107年警察節慶祝大會」，頒獎表揚表現傑出的模範警察。右為獲獎的女性員警翁萃芳。中央社記者吳翊寧攝 107年6月15日

（中央社記者劉建邦台北15日電）今天是警察節，總統蔡英文前往警政署參加「警察節慶祝大會」，總統說，訪視基層時，聽到許多員警心聲，將更新警察裝備和警車、持續提升員警待遇，以及提出員警健康照顧計畫。



警政署舉辦「107年警察節慶祝大會」，總統及行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊等共同出席活動，總統頒獎給28名模範警察，包含偵破遠東銀行遭駭客盜轉案的刑事局偵九大隊隊長陳詰昌等人。



總統致詞時說，今天是警察節，一定要來跟員警一起度過重要的日子，也代表全國民眾向警察說聲謝謝，感謝員警24小時守護台灣社會，人民才能安居樂業。



總統表示，近年來員警訓練和素質越來越好，像近期的群眾活動，同仁執法都能剛柔並濟，確保人民遊行自由，也肯定警方在第一線緝毒成效，像近年破獲最大宗毒品案，並把詐騙納入組織犯罪範疇，警方也和其他國家合作，持續破獲大型跨境詐騙集團。



總統說，到基層訪視時，聽到許多員警心聲，請內政部和警政署全力辦理，包含更新設備、持續提升員警待遇和福利、照顧員警健康。



總統表示，警察裝備要跟上時代，除個人裝備持續更新外，警用車輛的耗損和老舊也造成同仁困擾，請行政院寬列預算，和地方政府合作，務必加快辦理警車汰換。



總統說，也會持續提升員警的待遇和福利，最近調高警正四階以下年功俸，幫基層加薪，上個月也把縣市警察局副局長提升為警監職務，未來請行政院持續研議，適度提高警監人數比例，讓警察升遷體系暢通。



總統表示，加強員警健康照護是她最關心工作，警察工作真的很辛苦，因日夜顛倒，且值勤時長期處於精神緊繃狀態，過去在警察健康照護上做得不夠完整，也因經常受限於各地政府財政情況不同，而有不同制度和福利，這樣的狀況應該要改善。



總統指出，政府應該投入更多資源支持員警身心醫療照顧，請內政部負責和各部會協調，提出照護員警身心健康的完整計畫。



總統說，今天全台灣的共同語言就是「謝謝警察」，希望新的一年警察可以繼續努力。（編輯：張銘坤）1070615





總統蔡英文（後中）15日在警政署大禮堂出席「107年警察節慶祝大會」，頒獎表揚表現傑出的模範警察。後右2為台中市政府警察局偵查佐楊世嘉。中央社記者吳翊寧攝 107年6月15日

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