美航太級技術技轉台灣 國防部：樂觀其成

美商洛克希德馬丁公司將藉由愛國者三號PAC-3工業合作專案與台灣合作，引進航太鋁合金鑄造技術。國防部發言人陳中吉說，這是民間對民間的廠商合作，樂觀其成。圖為2016年國防部靜態展示部分的愛國者三型飛彈。（中央社檔案照片）