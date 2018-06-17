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陳偉殷對決老東家金鶯 奪本季第2勝

發稿時間：2018/06/17 06:08

最新更新：2018/06/17 08:28

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效力馬林魚的台灣左投陳偉殷首度對決老東家金鶯隊，馬林魚終場以5比4獲勝，本季第2勝8度難求的陳偉殷，也終於拿下睽違已久的第2勝。中央社記者江今葉巴爾的摩攝 107年6月17日效力馬林魚的台灣左投陳偉殷首度對決老東家金鶯隊，馬林魚終場以5比4獲勝，本季第2勝8度難求的陳偉殷，也終於拿下睽違已久的第2勝。中央社記者江今葉巴爾的摩攝 107年6月17日

（中央社記者江今葉巴爾的摩16日專電）效力馬林魚的台灣左投陳偉殷今天對決老東家金鶯隊。陳偉殷雖在3局遭遇亂流，所幸及時回穩，加上隊友打擊發揮，馬林魚終場以5比4獲勝，陳偉殷也終於拿下本季第2勝。

金鶯隊是陳偉殷從日職轉戰美國職棒大聯盟的第一個球隊，儘管在金鶯主場效力4個球季，面對老東家，陳偉殷前2局表現穩定，用球數相對精簡。但在3局下遭遇亂流，單局讓金鶯敲出5支安打，追回2分。

6局下，陳偉殷被打者敲出一支陽春全壘打，再失一分。

這場比賽，馬林魚打擊火力發揮，前3局都有進帳。前2局靠著強勢安打，各拿下一分。

3局上，馬林魚先是四壞球保送上壘，三棒瑞爾穆托（Jacob Tyler Realmuto）大棒揮出中外野的2分打點全壘打。6局上，瑞爾穆托在一出局後，再敲出陽春全壘打。瑞爾穆托單場兩轟，前6局就為馬林魚進帳3分，是馬林魚這場賽事的最大功臣。

最後3局，馬林魚雖有安打但打擊未能連續，未再有進帳。

7局下，金鶯靠著連續打擊攻下一分。但8、9兩局未能再得分，馬林魚終場就以5比4擊敗金鶯，拿下勝利。

在近3場先發都投不滿5局後，陳偉殷今天主投6局，用球數達94球，其中好球數63顆，送出2個三振，也有一個四壞球保送，被敲出包括一支全壘打在內的8支安打，自責分率由6.13降至5.91。本季第2勝8度難求的陳偉殷，也終於拿下睽違已久的第2勝。（編輯：劉學源）1070617

效力馬林魚的台灣左投陳偉殷首度對決老東家金鶯隊。陳偉殷雖在3局遭遇亂流，所幸及時回穩，加上隊友打擊發揮，馬林魚終場以5比4獲勝，陳偉殷也終於拿下本季第2勝。中央社記者江今葉巴爾的摩攝 107年6月17日效力馬林魚的台灣左投陳偉殷首度對決老東家金鶯隊。陳偉殷雖在3局遭遇亂流，所幸及時回穩，加上隊友打擊發揮，馬林魚終場以5比4獲勝，陳偉殷也終於拿下本季第2勝。中央社記者江今葉巴爾的摩攝 107年6月17日
儘管已經離開金鶯隊，台灣左投陳偉殷在這裡仍有不少球迷。一名金鶯小球迷就拿著寫上「陳偉殷」中文字的海報為他加油。中央社記者江今葉巴爾的摩攝 107年6月17日儘管已經離開金鶯隊，台灣左投陳偉殷在這裡仍有不少球迷。一名金鶯小球迷就拿著寫上「陳偉殷」中文字的海報為他加油。中央社記者江今葉巴爾的摩攝 107年6月17日

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