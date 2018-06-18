日本大阪地震 總統：台灣準備好提供協助

日本氣象廳表示，大阪北部18日上午7時58分（台灣時間6時58分）觀測到規模6.1強震，高槻一棟住宅在震後起火冒出濃煙。（共同社提供）中央社 107年6月18日

（中央社記者呂欣憓、顧荃台北18日電）日本大阪今天發生芮氏規模6.1地震，總統蔡英文今天除了表達慰問之意外，也表示台灣會在能力範圍內，盡可能提供日本所需的援助。



日本氣象廳表示，大阪北部今天上午7時58分（台灣時間6時58分）觀測到芮氏規模6.1強震，最大震度「6弱」，無海嘯危險，地震已造成多人傷亡。





總統府發言人林鶴明今天早上表示，蔡總統已請外交部長吳釗燮向日方轉達台灣的關切和慰問，蔡總統下午則在推特以英文和日文發文表達關切之意。



蔡總統透過日文推特慰問日本近畿地區地震受災的日本國民，蔡總統表示，她誠心祈求受傷的人儘速恢復健康、受災地早日恢復原貌。她並表示，台灣在關注震災後動向的同時，在能力範圍內，準備好盡可能提供日本需要的支援。



蔡總統的英文推特也表示她代表台灣人民，向受到日本地震影響的人致上慰問之意，在日本有需要時，台灣隨時準備好提供協助。（編輯：趙蔚蘭）1070618





日本の近畿地方で発生した地震で被害に遭われた日本国民の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。

また、被害に遭われた方々の速やかな回復と被災地の早期復旧を心からお祈り申し上げます。

台湾は震災後の動向に注目していくとともに、日本に対して出来る限り必要な支援を行う用意をしています。 https://t.co/60Iz632TaN — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) 2018年6月18日