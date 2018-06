日本大阪地震 總統：台灣準備好提供協助

(中央社記者呂欣憓、顧荃台北18日電)日本大阪今天發生芮氏規模6.1地震,總統蔡英文今天除了表達慰問之意外,也表示台灣會在能力範圍內,盡可能提供日本所需的援助。



日本氣象廳表示,大阪北部今天上午7時58分(台灣時間6時58分)觀測到芮氏規模6.1強震,最大震度「6弱」,無海嘯危險,地震已造成多人傷亡。





總統府發言人林鶴明今天早上表示,蔡總統已請外交部長吳釗燮向日方轉達台灣的關切和慰問,蔡總統下午則在推特以英文和日文發文表達關切之意。



蔡總統透過日文推特慰問日本近畿地區地震受災的日本國民,蔡總統表示,她誠心祈求受傷的人儘速恢復健康、受災地早日恢復原貌。她並表示,台灣在關注震災後動向的同時,在能力範圍內,準備好盡可能提供日本需要的支援。



蔡總統的英文推特也表示她代表台灣人民,向受到日本地震影響的人致上慰問之意,在日本有需要時,台灣隨時準備好提供協助。(編輯:趙蔚蘭)1070618





On behalf of the people of #Taiwan, I want to extend my condolences to all those affected by the #earthquake in #Japan this morning. In times of need, Taiwan is always ready to help.