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日本大阪地震 總統：台灣準備好提供協助

發稿時間：2018/06/18 15:41

最新更新：2018/06/18 16:28

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日本氣象廳表示，大阪北部18日上午7時58分（台灣時間6時58分）觀測到規模6.1強震，高槻一棟住宅在震後起火冒出濃煙。（共同社提供）中央社 107年6月18日日本氣象廳表示，大阪北部18日上午7時58分（台灣時間6時58分）觀測到規模6.1強震，高槻一棟住宅在震後起火冒出濃煙。（共同社提供）中央社 107年6月18日

（中央社記者呂欣憓、顧荃台北18日電）日本大阪今天發生芮氏規模6.1地震，總統蔡英文今天除了表達慰問之意外，也表示台灣會在能力範圍內，盡可能提供日本所需的援助。

日本氣象廳表示，大阪北部今天上午7時58分（台灣時間6時58分）觀測到芮氏規模6.1強震，最大震度「6弱」，無海嘯危險，地震已造成多人傷亡。

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總統府發言人林鶴明今天早上表示，蔡總統已請外交部長吳釗燮向日方轉達台灣的關切和慰問，蔡總統下午則在推特以英文和日文發文表達關切之意。

蔡總統透過日文推特慰問日本近畿地區地震受災的日本國民，蔡總統表示，她誠心祈求受傷的人儘速恢復健康、受災地早日恢復原貌。她並表示，台灣在關注震災後動向的同時，在能力範圍內，準備好盡可能提供日本需要的支援。

蔡總統的英文推特也表示她代表台灣人民，向受到日本地震影響的人致上慰問之意，在日本有需要時，台灣隨時準備好提供協助。（編輯：趙蔚蘭）1070618





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